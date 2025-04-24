Замгубернатора ХМАО Наталья Огородникова, директор департамента промышленности Виктор Гамузов и директор департамента ЖКК и энергетики Матвей Каров поздравили ветеранов с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Чиновники побывали в гостях у тружеников тыла.
Огородникова и Гамузов встретились с ветеранами Владимиром Полуяновым и Антонидой Аксеновой. Владимир, будучи ребенком, работал в колхозе и помогал обеспечивать фронт мясом и рыбой. Антонида в 10 лет начала трудиться в совхозе, где и осталась после Победы до переезда с мужем и сыном в Ханты-Мансийск. С 9 Мая чиновники также поздравили вдову героя Великой Отечественной войны Анфиза Кондрашина.
А Каров навестил 95-летнюю Октябрину Арканову в Ханты-Мансийске. В ранние годы, когда началась война, ей пришлось бросить учебу в школе и пойти работать. «Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны — это всегда особенное событие, ведь с каждым годом их становится все меньше. Октябрина Михайловна — пример несгибаемой воли. Ее труд, как и труд миллионов других советских людей, приближал Победу. Важно не только помнить об этом, но и не забывать проявлять внимание и заботу об этих людях», — поделился Каров.
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