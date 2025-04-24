24 апреля 2025

В Пермском крае с начала сезона произошло три лесных пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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66 % лесных пожаров ликвидированы в течении первых суток
66 % лесных пожаров ликвидированы в течении первых суток Фото:

Министерство природных ресурсов Пермского края отчиталось о лесопожарной обстановке. Оказалось, что на территории региона с начала сезона произошло три лесных пожара.

«Площадь горения превысила 1,3 гектара. 66 % лесных пожаров ликвидированы в течении первых суток. Предварительная причина лесного пожара — человеческий фактор. На утро 25 апреля действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет», — сообщает ведомство в telegram-канале. 

Региональная диспетчерская служба «Пермский лесопожарный центр» круглосуточно проводит авиационное и наземное патрулирование. За пожарной обстановкой на территории более пяти миллионов гектар леса следят 70 видеокамер.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2024 году в Пермском крае произошло более сотни ландшафтных пожаров. Их общая площадь превысила 17 гектаров. Все они связаны с горением сухой травы. В администрации города подчеркивали, что при необходимости в Перми весной и летом могут ввести особый противопожарный режим с конкретными ограничениями. В частности, могут запретить жечь мусор, отходы, травы, листья и ветки на землях сельхозназначения и на территориях дач.

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Министерство природных ресурсов Пермского края отчиталось о лесопожарной обстановке. Оказалось, что на территории региона с начала сезона произошло три лесных пожара. «Площадь горения превысила 1,3 гектара. 66 % лесных пожаров ликвидированы в течении первых суток. Предварительная причина лесного пожара — человеческий фактор. На утро 25 апреля действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет», — сообщает ведомство в telegram-канале.  Региональная диспетчерская служба «Пермский лесопожарный центр» круглосуточно проводит авиационное и наземное патрулирование. За пожарной обстановкой на территории более пяти миллионов гектар леса следят 70 видеокамер. Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2024 году в Пермском крае произошло более сотни ландшафтных пожаров. Их общая площадь превысила 17 гектаров. Все они связаны с горением сухой травы. В администрации города подчеркивали, что при необходимости в Перми весной и летом могут ввести особый противопожарный режим с конкретными ограничениями. В частности, могут запретить жечь мусор, отходы, травы, листья и ветки на землях сельхозназначения и на территориях дач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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