В Пермском крае с начала сезона произошло три лесных пожара

Министерство природных ресурсов Пермского края отчиталось о лесопожарной обстановке. Оказалось, что на территории региона с начала сезона произошло три лесных пожара.
«Площадь горения превысила 1,3 гектара. 66 % лесных пожаров ликвидированы в течении первых суток. Предварительная причина лесного пожара — человеческий фактор. На утро 25 апреля действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет», — сообщает ведомство в telegram-канале.
Региональная диспетчерская служба «Пермский лесопожарный центр» круглосуточно проводит авиационное и наземное патрулирование. За пожарной обстановкой на территории более пяти миллионов гектар леса следят 70 видеокамер.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2024 году в Пермском крае произошло более сотни ландшафтных пожаров. Их общая площадь превысила 17 гектаров. Все они связаны с горением сухой травы. В администрации города подчеркивали, что при необходимости в Перми весной и летом могут ввести особый противопожарный режим с конкретными ограничениями. В частности, могут запретить жечь мусор, отходы, травы, листья и ветки на землях сельхозназначения и на территориях дач.
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