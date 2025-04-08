В Пермском крае произошел первый в сезоне лесной пожар

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Возгорание потушили на площади 100 квадратных метров
Возгорание потушили на площади 100 квадратных метров Фото:

Первый весной 2025 года природный пожар произошел в Индустриальном районе Перми. Трава горела на площади 100 квадратных метров. 

«Тушить возгорание приезжали 10 спасателей. Им удалось не допустить распространение огня на здание. Проводится проверка. Виновные будут привлечены к ответственности», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале. 

В 2024 году в Пермском крае произошло более сотни ландшафтных пожаров. Их общая площадь превысила 17 гектаров. Все они связаны с горением сухой травы.

Ранее в администрации города подчеркивали, что при необходимости в Перми весной и летом могут ввести особый противопожарный режим с конкретными ограничениями. В частности, могут запретить жечь мусор, отходы, травы, листья и ветки на землях сельхозназначения и на территориях дач.

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Первый весной 2025 года природный пожар произошел в Индустриальном районе Перми. Трава горела на площади 100 квадратных метров.  «Тушить возгорание приезжали 10 спасателей. Им удалось не допустить распространение огня на здание. Проводится проверка. Виновные будут привлечены к ответственности», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.  В 2024 году в Пермском крае произошло более сотни ландшафтных пожаров. Их общая площадь превысила 17 гектаров. Все они связаны с горением сухой травы. Ранее в администрации города подчеркивали, что при необходимости в Перми весной и летом могут ввести особый противопожарный режим с конкретными ограничениями. В частности, могут запретить жечь мусор, отходы, травы, листья и ветки на землях сельхозназначения и на территориях дач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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