В Пермском крае произошел первый в сезоне лесной пожар

Первый весной 2025 года природный пожар произошел в Индустриальном районе Перми. Трава горела на площади 100 квадратных метров.
«Тушить возгорание приезжали 10 спасателей. Им удалось не допустить распространение огня на здание. Проводится проверка. Виновные будут привлечены к ответственности», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.
В 2024 году в Пермском крае произошло более сотни ландшафтных пожаров. Их общая площадь превысила 17 гектаров. Все они связаны с горением сухой травы.
Ранее в администрации города подчеркивали, что при необходимости в Перми весной и летом могут ввести особый противопожарный режим с конкретными ограничениями. В частности, могут запретить жечь мусор, отходы, травы, листья и ветки на землях сельхозназначения и на территориях дач.
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