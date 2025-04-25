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Президент России Владимира Путин проводит встречу со и спецпосланником США Стивом Уиткоффом. В переговорах также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Видео публикует пресс-служба Кремля.
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