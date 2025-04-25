Появились кадры встречи Путина и Уиткоффа в Кремле

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Президент России Владимира Путин проводит встречу со и спецпосланником США Стивом Уиткоффом. В переговорах также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Видео публикует пресс-служба Кремля.

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Президент России Владимира Путин проводит встречу со и спецпосланником США Стивом Уиткоффом. В переговорах также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Видео публикует пресс-служба Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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