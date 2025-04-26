Информация о преступных действиях Вооруженных сил Украины на территории Курской области будет представлена международному сообществу. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Сейчас это (преступления ВСУ — прим. РИА Новости) будет постепенно выходить на поверхность, будет предъявлено мировой общественности», — передает агентство РИА Новости слова Мирошника. Он также отметил, что российская сторона будет принимать активные действия в этом отношении.
Посол заявил, что на международных площадках будут организованы мероприятия, демонстрирующие мировому сообществу масштаб военных преступлений и нарушений международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований. Также он выразил уверенность, что Россия сможет убедить всех в том, что противоправные действия ВСУ являлись частью государственной политики Киева, за что должны последовать соответствующие меры ответственности.
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