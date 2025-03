Названы самые высокооплачиваемые профессии в РФ

«Работа.ру»: бурильщики и разработчики получают самые высокие зарплаты в РФ

23 марта 2025 в 06:03 Размер текста - 17 +

Бурильщики получают до 193 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Наибольшие зарплаты в России получают специалисты в сферах строительства, транспорта и IT. В частности, go-разработчик получает около 235 тысяч рублей, а бурильщики до 193 тысяч рублей. Такими данными поделился сервис «Работа.ру». «Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями в IT являются главный go-разработчик (senior) — 235 тысяч рублей, главный c++ разработчик (senior) — 236 тысяч рублей, java разработчик — 256 тысяч рублей, data science — 173 тысячи рублей», — рассказали представители сервиса. Там отметили, что в других профессиях также наблюдается значительный рост заработных плат. Например, бурильщики могут зарабатывать до 193 тысяч рублей, а в IT-отрасли зарплаты достигают до 256 тысяч рублей для java-разработчиков. Согласно последнему исследованию, большинство ИТ-специалистов, а именно 42%, отдают предпочтение трудоустройству в компаниях, занимающихся аутсорсингом, аутстаффингом, заказной разработкой и интеграцией. В то же время, 39% профессионалов в этой области выбирают продуктовые ИТ-компании. Только 7% специалистов предпочитают работать в ИТ-отделах организаций, которые не имеют прямого отношения к сфере информационных технологий, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наибольшие зарплаты в России получают специалисты в сферах строительства, транспорта и IT. В частности, go-разработчик получает около 235 тысяч рублей, а бурильщики до 193 тысяч рублей. Такими данными поделился сервис «Работа.ру». «Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями в IT являются главный go-разработчик (senior) — 235 тысяч рублей, главный c++ разработчик (senior) — 236 тысяч рублей, java разработчик — 256 тысяч рублей, data science — 173 тысячи рублей», — рассказали представители сервиса. Там отметили, что в других профессиях также наблюдается значительный рост заработных плат. Например, бурильщики могут зарабатывать до 193 тысяч рублей, а в IT-отрасли зарплаты достигают до 256 тысяч рублей для java-разработчиков. Согласно последнему исследованию, большинство ИТ-специалистов, а именно 42%, отдают предпочтение трудоустройству в компаниях, занимающихся аутсорсингом, аутстаффингом, заказной разработкой и интеграцией. В то же время, 39% профессионалов в этой области выбирают продуктовые ИТ-компании. Только 7% специалистов предпочитают работать в ИТ-отделах организаций, которые не имеют прямого отношения к сфере информационных технологий, передает RT.