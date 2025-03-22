22 марта 2025
21 марта 2025

Названы самые высокооплачиваемые профессии в РФ

«Работа.ру»: бурильщики и разработчики получают самые высокие зарплаты в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Бурильщики получают до 193 тысяч рублей
Бурильщики получают до 193 тысяч рублей Фото:

Наибольшие зарплаты в России получают специалисты в сферах строительства, транспорта и IT. В частности, go-разработчик получает около 235 тысяч рублей, а бурильщики до 193 тысяч рублей. Такими данными поделился сервис «Работа.ру».

«Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями в IT являются главный go-разработчик (senior) — 235 тысяч рублей, главный c++ разработчик (senior) — 236 тысяч рублей, java разработчик — 256 тысяч рублей, data science — 173 тысячи рублей», — рассказали представители сервиса.

Там отметили, что в других профессиях также наблюдается значительный рост заработных плат. Например, бурильщики могут зарабатывать до 193 тысяч рублей, а в IT-отрасли зарплаты достигают до 256 тысяч рублей для java-разработчиков.

Согласно последнему исследованию, большинство ИТ-специалистов, а именно 42%, отдают предпочтение трудоустройству в компаниях, занимающихся аутсорсингом, аутстаффингом, заказной разработкой и интеграцией. В то же время, 39% профессионалов в этой области выбирают продуктовые ИТ-компании. Только 7% специалистов предпочитают работать в ИТ-отделах организаций, которые не имеют прямого отношения к сфере информационных технологий, передает RT.

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Наибольшие зарплаты в России получают специалисты в сферах строительства, транспорта и IT. В частности, go-разработчик получает около 235 тысяч рублей, а бурильщики до 193 тысяч рублей. Такими данными поделился сервис «Работа.ру». «Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями в IT являются главный go-разработчик (senior) — 235 тысяч рублей, главный c++ разработчик (senior) — 236 тысяч рублей, java разработчик — 256 тысяч рублей, data science — 173 тысячи рублей», — рассказали представители сервиса. Там отметили, что в других профессиях также наблюдается значительный рост заработных плат. Например, бурильщики могут зарабатывать до 193 тысяч рублей, а в IT-отрасли зарплаты достигают до 256 тысяч рублей для java-разработчиков. Согласно последнему исследованию, большинство ИТ-специалистов, а именно 42%, отдают предпочтение трудоустройству в компаниях, занимающихся аутсорсингом, аутстаффингом, заказной разработкой и интеграцией. В то же время, 39% профессионалов в этой области выбирают продуктовые ИТ-компании. Только 7% специалистов предпочитают работать в ИТ-отделах организаций, которые не имеют прямого отношения к сфере информационных технологий, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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