Умер актер Филипп Колин Лори из сериала «Война и мир»

Умер Лори, игравший в шоу «Улица коронации» на протяжении 54 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Английский актер театра, кино и телевидения Филип Колин Лори скончался в возрасте 88 лет. О смерти артиста 25 апреля сообщила телекомпания ITV со ссылкой на представителя семьи. Причина и детали кончины Лори не разглашаются. Филип Колин Лори был широко известен по роли в популярном британском телесериале «Улица коронации», в котором он снимался с самого первого эпизода в 1960 году, а затем возвращался к роли вплоть до 2014 года. Этот перерыв в участии актера зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. Об этом сообщают в ITV со ссылкой на представителя артиста. Лори родился в 1936 году в Ланкашире и окончил Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. Его карьера началась в конце 1950-х годов. Кроме «Улицы коронации», он снялся в мини-сериале «Война и мир» 1972 года с Энтони Хопкинсом. В 1963 году Лори также выпустил поп-сингл I Might Have Known, записанный на студии Abbey Road и спродюсированный Джоном Барри, однако пластинка не вошла в чарты.

