Умер актер Филипп Колин Лори из сериала «Война и мир»

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Умер Лори, игравший в шоу «Улица коронации» на протяжении 54 лет
Умер Лори, игравший в шоу «Улица коронации» на протяжении 54 лет Фото:

Английский актер театра, кино и телевидения Филип Колин Лори скончался в возрасте 88 лет. О смерти артиста 25 апреля сообщила телекомпания ITV со ссылкой на представителя семьи. Причина и детали кончины Лори не разглашаются.

Филип Колин Лори был широко известен по роли в популярном британском телесериале «Улица коронации», в котором он снимался с самого первого эпизода в 1960 году, а затем возвращался к роли вплоть до 2014 года. Этот перерыв в участии актера зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. Об этом сообщают в ITV со ссылкой на представителя артиста.

Лори родился в 1936 году в Ланкашире и окончил Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. Его карьера началась в конце 1950-х годов. Кроме «Улицы коронации», он снялся в мини-сериале «Война и мир» 1972 года с Энтони Хопкинсом. В 1963 году Лори также выпустил поп-сингл I Might Have Known, записанный на студии Abbey Road и спродюсированный Джоном Барри, однако пластинка не вошла в чарты.

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Английский актер театра, кино и телевидения Филип Колин Лори скончался в возрасте 88 лет. О смерти артиста 25 апреля сообщила телекомпания ITV со ссылкой на представителя семьи. Причина и детали кончины Лори не разглашаются. Филип Колин Лори был широко известен по роли в популярном британском телесериале «Улица коронации», в котором он снимался с самого первого эпизода в 1960 году, а затем возвращался к роли вплоть до 2014 года. Этот перерыв в участии актера зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. Об этом сообщают в ITV со ссылкой на представителя артиста. Лори родился в 1936 году в Ланкашире и окончил Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. Его карьера началась в конце 1950-х годов. Кроме «Улицы коронации», он снялся в мини-сериале «Война и мир» 1972 года с Энтони Хопкинсом. В 1963 году Лори также выпустил поп-сингл I Might Have Known, записанный на студии Abbey Road и спродюсированный Джоном Барри, однако пластинка не вошла в чарты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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