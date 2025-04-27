Мурашко: выживаемость пациентов с онкологией в России увеличилась

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В больницах повысилась эффективность диагностики и терапии онкологии, заявил Мурашко
В больницах повысилась эффективность диагностики и терапии онкологии, заявил Мурашко Фото:

За последние пять лет выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России увеличилась на 9%. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На 9% увеличена выживаемость пациентов на пятилетнем промежутке времени», — передает слова Мурашко РИА Новости. Он добавил, что это стало возможным благодаря реализации проекта по борьбе с онкологией, который изменил инфраструктуру и оснастил медицинские учреждения современным оборудованием, что повысило эффективность диагностики и лечения.

В России разработан уникальный противораковый препарат «Афотид», не имеющий аналогов в мире, который может лечить онкологические заболевания вне зависимости от их стадии. Об этом сообщил девятый арбитражный апелляционный суд по итогам спора между Минпромторгом и разработчиком. Препарат, который уже прошел испытания на добровольцах и подтвердил свою безопасность, клинически тестируется в семи медицинских центр ах.

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За последние пять лет выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России увеличилась на 9%. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «На 9% увеличена выживаемость пациентов на пятилетнем промежутке времени», — передает слова Мурашко РИА Новости. Он добавил, что это стало возможным благодаря реализации проекта по борьбе с онкологией, который изменил инфраструктуру и оснастил медицинские учреждения современным оборудованием, что повысило эффективность диагностики и лечения. В России разработан уникальный противораковый препарат «Афотид», не имеющий аналогов в мире, который может лечить онкологические заболевания вне зависимости от их стадии. Об этом сообщил девятый арбитражный апелляционный суд по итогам спора между Минпромторгом и разработчиком. Препарат, который уже прошел испытания на добровольцах и подтвердил свою безопасность, клинически тестируется в семи медицинских центр ах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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