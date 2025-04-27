Жительница Уфы избила свою собаку за пролитый кофе

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Собачка случайно уронила кофе, после чего подверглась нападкам со стороны хозяйки
Собачка случайно уронила кофе, после чего подверглась нападкам со стороны хозяйки Фото:

Жительница Уфы избила свою маленькую собачку из-за того, что та случайно опрокинуло стакан с кофе. Это следует из видео, распространяемого в telegram-каналах. После публикации записи местные жители потребовали лишить женщину права владеть животным и провести проверку ее действий.

На видеозаписи, опубликованной telegram-каналом Baza, видно, как женщина прогуливалась по улице с собачкой на поводке и с ребенком. В определенный момент животное дернуло поводок, из-за чего хозяйка уронила стакан с кофе. После этого она начала материться и жестоко избила собаку. Затем женщина быстро покинула место происшествия, несколько раз припугнув питомца и отругав сына за то, что он не подержал поводок, когда его попросили, и за то, что его собака пролила кофе.

В ответ на замечание очевидца женщина заявила, что «нормально обращается» с питомцем. Местные жители, увидев запись, сразу обратились к правоохранительным органам с просьбой провести проверку женщины, в частности, на предмет жестокого обращения с животными. Также они требуют изъять у хозяйки собаку.

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Жительница Уфы избила свою маленькую собачку из-за того, что та случайно опрокинуло стакан с кофе. Это следует из видео, распространяемого в telegram-каналах. После публикации записи местные жители потребовали лишить женщину права владеть животным и провести проверку ее действий. На видеозаписи, опубликованной telegram-каналом Baza, видно, как женщина прогуливалась по улице с собачкой на поводке и с ребенком. В определенный момент животное дернуло поводок, из-за чего хозяйка уронила стакан с кофе. После этого она начала материться и жестоко избила собаку. Затем женщина быстро покинула место происшествия, несколько раз припугнув питомца и отругав сына за то, что он не подержал поводок, когда его попросили, и за то, что его собака пролила кофе. В ответ на замечание очевидца женщина заявила, что «нормально обращается» с питомцем. Местные жители, увидев запись, сразу обратились к правоохранительным органам с просьбой провести проверку женщины, в частности, на предмет жестокого обращения с животными. Также они требуют изъять у хозяйки собаку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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