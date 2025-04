Австралийская такса попала на страницы мировых СМИ после побега от хозяев и 529-дневного выживания на острове

В Австралии завершилась полуторагодичная спецоперации по поимке таксы

27 апреля 2025 в 15:45 Размер текста - 17 +

Австралийская такса Валери стала звездой мировых СМИ после 529 дней выживания в глуши Австралии. Спецоперация по ее поимке завершилась спустя полтора года. Об этом пишет газета The Washington Post. «Валери была благополучно спасена и чувствует себя хорошо», — передает газета сообщение организации, которая занималась поисками собаки. Она пропала в ноябре 2023 года, когда ее хозяева Джорджия Гарднер и Джош Фишлоук разбили лагерь и оставили ее в вольере на время рыбалки. Пара искала собаку в течение пяти дней, но безуспешно. Вскоре о бродячей собаке с розовым ошейником начали сообщать местные жители, а спасательная служба Kangala Wildlife Rescue инициировала долгую операцию по ее поиску, которая включала более тысячи часов работы волонтеров и установку камер и ловушек. После месяцев усилий, накануне Валери удалось поймать, и волонтеры поделились новостью о ее спасении. Теперь Валери возвращается к своим владельцам, после того как о ней писали такие крупные издания, как Reuters, The New York Post и The Washington Post. Спасатели подчеркнули, что Валери, хоть и пережила много трудностей, сейчас чувствует себя хорошо и готова вернуться к спокойной жизни в доме.

