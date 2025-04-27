Рубио объяснил, почему США не расширяют санкции против России

Рубио: США не вводят санкции, чтобы не мешать мирному урегулированию на Украине
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Новые санкции усугубят ситуацию, считает Рубио
Новые санкции усугубят ситуацию, считает Рубио Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Соединенные Штаты не вводят новые санкции против России, поскольку администрация президента США Дональда Трампа не желает ставить под угрозу процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Потому что мы еще надеемся, что усилия по мирному урегулированию сработают в дипломатическом ключе», — заявил Рубио в эфире телеканала NBC News. Он отметил, что надежда на дипломатическое разрешение конфликта остается, и новые санкции могут лишь ухудшить ситуацию.

Дональд Трамп при этом 26 апреля сообщил о возможности введения новых санкций против России, обвинив Москву в якобы «нежелании прекратить конфликт на Украине». Это заявление последовало после его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на похоронах Папы Римского Франциска.

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Соединенные Штаты не вводят новые санкции против России, поскольку администрация президента США Дональда Трампа не желает ставить под угрозу процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. «Потому что мы еще надеемся, что усилия по мирному урегулированию сработают в дипломатическом ключе», — заявил Рубио в эфире телеканала NBC News. Он отметил, что надежда на дипломатическое разрешение конфликта остается, и новые санкции могут лишь ухудшить ситуацию. Дональд Трамп при этом 26 апреля сообщил о возможности введения новых санкций против России, обвинив Москву в якобы «нежелании прекратить конфликт на Украине». Это заявление последовало после его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на похоронах Папы Римского Франциска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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