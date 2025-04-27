Рубио объяснил, почему США не расширяют санкции против России

Соединенные Штаты не вводят новые санкции против России, поскольку администрация президента США Дональда Трампа не желает ставить под угрозу процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Потому что мы еще надеемся, что усилия по мирному урегулированию сработают в дипломатическом ключе», — заявил Рубио в эфире телеканала NBC News. Он отметил, что надежда на дипломатическое разрешение конфликта остается, и новые санкции могут лишь ухудшить ситуацию.
Дональд Трамп при этом 26 апреля сообщил о возможности введения новых санкций против России, обвинив Москву в якобы «нежелании прекратить конфликт на Украине». Это заявление последовало после его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на похоронах Папы Римского Франциска.
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