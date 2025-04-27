Ирландцы устроили многотысячный митинг с портретами Путина, Трампа и Макгрегора

Тысячи жителей Дублина приняли участие в акции протеста против миграционной политики правительства Ирландии. По данным газеты Irish Independent, некоторые из демонстрантов шли с портретами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.
«На одном баннере были изображены фотографии бойца Конора Макгрегора, президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина», — говорится в материале. По данным издания, участники акции несли трехцветные флаги, а также держали плакаты с надписями «Жизни ирландцев важны» и «Ирландия переполнена». Во время мероприятий звучали крики «Уберите их» и «Ирландия для ирландцев». Полиция Дублина сообщила о трех задержанных за нарушение общественного порядка.
Ранее массовые протесты против политики Дональда Трампа проходили и в США. Тогда тысячи человек в Бостане участвовали в акциях по всей стране, выражая недовольство решениями американского президента, включая введение чрезвычайного положения и импортных пошлин.
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