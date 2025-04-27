Axios: Трамп рассматривает возобновление отношений с КНДР

Президент США Дональд Трамп рассматривает идею о возобновлении отношений с Северной Кореей. Уже втайне ведутся соответствующие консультации, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
«Трамп ясно дал понять, что хотел бы восстановить связь с Кимом (главой КНДР Ким Чен Ыном — прим. ред.) — возможно, лицом к лицу. Его команда по национальной безопасности готовится к такому сценарию», — пишет Axios. Издание отмечает, что Северная Корея пока занимает «сравнительно низкое место в списке приоритетов» Трампа, однако чиновники уже рассматривают варианты восстановления связей.
«Ведутся закрытые обсуждения с участием экспертов аналитических центров и нынешних и бывших чиновников США. Это может говорить, что администрация Трампа продумывает различные сценарии для новой встречи Трампа и Кима», — сказал Axios Эндрю Йео, старший научный сотрудник Института Брукингса.
Портал также сообщает, что на прошлой неделе Вашингтон посетил посол Швеции в Северной Корее, одновременно представляющий интересы США в КНДР. «Его основная цель заключалась в том, чтобы оценить обстановку в Вашингтоне по вопросу взаимодействия с Пхеньяном», — пишет Axios со ссылкой на источник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.