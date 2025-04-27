Члены гаражного кооператива «Оптимист» в Нефтеюганске заявили о давлении со стороны местных властей и надзорных органов после публичного обращения к президенту Владимиру Путину. Копия письма, направленного в Следственный комитет и Генпрокуратуру, есть в распоряжении URA.RU.
«После нашего видеообращения 12 апреля 2025 года начались проверки ГИБДД, налоговой и администрации. Нам дали понять, что публичность нежелательна», — указали предприниматели. В письме они утверждают, что уполномоченный по правам бизнеса в ХМАО Ирина Каск вместо поддержки рекомендовала «не раскачивать лодку», а проверки надзорных органов, по их мнению, направлены на «запугивание и дестабилизацию работы». При этом члены кооператива настаивают, что их деятельность легальна: «Мы платим налоги и создаем рабочие места. Власти вместо диалога используют давление, нарушая наши права».
Каск подтвердила, что выехала на территорию кооператива на следующий день после поступления информации о проблеме. По ее словам, стандартной практикой является выяснение причин конфликта и поиск компромисса с участием всех сторон. Она также добавила, что запросила данные проверки и предложила рассмотреть корректировки нормативных актов для сохранения предпринимательской деятельности на участках, однако ключевое значение будут иметь итоги проверки градостроительной документации Жилстройнадзором Югры. «Несмотря на мнение одного из представителей граждан о том, что к Уполномоченному обращаться за защитой своих прав предприниматели из ГСК не намерены, безусловно буду предпринимать меры по защите их прав и законных интересов», — заявила Каск URA.RU.
Конфликт возник из-за изменений в градостроительных правилах: с 2019 года земля кооператива, где 30 лет работали автосервисы и мойки, была переведена в зону «гаражного назначения». «В 2012 году наши объекты соответствовали нормам, но в 2019-м и 2023-м администрация исключила коммерческие виды использования без нашего уведомления», — заявили в ГСК. По их данным, последние изменения, подписанные и.о. директора департамента градостроительства Субботиным, разрешают только хранение личного транспорта. Теперь члены кооператива требуют восстановить прежние градостроительные нормы и прекратить «уничтожение малого бизнеса».
Глава Нефтеюганска Юрий Чекунов опроверг обвинения в давлении. По его словам, предпринимателям было направлено предостережение о необходимости привести объекты в соответствие с градостроительными нормами либо легализовать их законным путем. «От них требуется только использовать помещение по назначению, как записано в свидетельстве на право собственности. Либо менять законным путем назначение. Никто на них не давит», — заявил Чекунов. В связи с жалобой на сотрудников ГИБДД и налоговую в пресс-службу УМВД по ХМАО и УФНС были направлены запросы. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в администрации Нефтеюганска поясняли, что участок с 1994 года предназначен для гаражей, а легализовать бизнес предприниматели не смогли. Прокуратура ХМАО проверяет законность действий властей. Также тогда главы города Юрий Чекунов провел встречу с членами ГСК, где им предложили привести постройки в соответствие с новыми правилами.
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