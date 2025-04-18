18 апреля 2025

Власти города ХМАО прокомментировали конфликт с предпринимателями из-за гаражей

Власти Нефтеюганска считают бизнес на территории ГСК незаконным
© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии рекомендовали бизнесменам привести участки в должное состояние
В мэрии рекомендовали бизнесменам привести участки в должное состояние Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) земельный участок кооператива «Оптимист», где собственники разместили бизнес в виде АЗС, СТО и автомоек, с 1994 года предназначался только для строительства гаражей. Власти города сообщили URA.RU, что за более чем 30 лет, вид разрешенного использования не менялся.

«Администрацией города Нефтеюганска ГСК „Оптимист“ предоставлен в постоянное бессрочное пользование земельный участок под строительство гаражей. Согласно сведениям, содержащихся в ЕГРН, земельный участок кооператива имеет вид разрешенного использования: для строительства гаражей, который с момента предоставления (1994 года) не менялся», — сообщили в мэрии журналисту URA.RU.

Там также отметили, что предпринимательская деятельность на территории ГСК запрещена. Глава города Юрий Чекунов 7 апреля 2025 провел встречу с членами гаражного кооператива и предложил привести существующие строения в соответствие с видом разрешенного использования.

Ранее собственники ГСК «Оптимист» обратились к президенту РФ Владимиру Путину и другим федеральным чиновникам за помощью. В 2023 году градостроительный план Нефтеюганска был изменен и на их участках разрешили размещать только гаражи. До этого, по их словам, на земле официально разрешалось организовывать автосервисы и автомойки, однако после новых ограничений предпринимателей обязали снести постройки, а попытки узаконить бизнес через администрацию успехом не увенчались. К проблеме подключилась городская прокуратура.

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В Нефтеюганске (ХМАО) земельный участок кооператива «Оптимист», где собственники разместили бизнес в виде АЗС, СТО и автомоек, с 1994 года предназначался только для строительства гаражей. Власти города сообщили URA.RU, что за более чем 30 лет, вид разрешенного использования не менялся. «Администрацией города Нефтеюганска ГСК „Оптимист“ предоставлен в постоянное бессрочное пользование земельный участок под строительство гаражей. Согласно сведениям, содержащихся в ЕГРН, земельный участок кооператива имеет вид разрешенного использования: для строительства гаражей, который с момента предоставления (1994 года) не менялся», — сообщили в мэрии журналисту URA.RU. Там также отметили, что предпринимательская деятельность на территории ГСК запрещена. Глава города Юрий Чекунов 7 апреля 2025 провел встречу с членами гаражного кооператива и предложил привести существующие строения в соответствие с видом разрешенного использования. Ранее собственники ГСК «Оптимист» обратились к президенту РФ Владимиру Путину и другим федеральным чиновникам за помощью. В 2023 году градостроительный план Нефтеюганска был изменен и на их участках разрешили размещать только гаражи. До этого, по их словам, на земле официально разрешалось организовывать автосервисы и автомойки, однако после новых ограничений предпринимателей обязали снести постройки, а попытки узаконить бизнес через администрацию успехом не увенчались. К проблеме подключилась городская прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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