Власти города ХМАО прокомментировали конфликт с предпринимателями из-за гаражей

В Нефтеюганске (ХМАО) земельный участок кооператива «Оптимист», где собственники разместили бизнес в виде АЗС, СТО и автомоек, с 1994 года предназначался только для строительства гаражей. Власти города сообщили URA.RU, что за более чем 30 лет, вид разрешенного использования не менялся.
«Администрацией города Нефтеюганска ГСК „Оптимист“ предоставлен в постоянное бессрочное пользование земельный участок под строительство гаражей. Согласно сведениям, содержащихся в ЕГРН, земельный участок кооператива имеет вид разрешенного использования: для строительства гаражей, который с момента предоставления (1994 года) не менялся», — сообщили в мэрии журналисту URA.RU.
Там также отметили, что предпринимательская деятельность на территории ГСК запрещена. Глава города Юрий Чекунов 7 апреля 2025 провел встречу с членами гаражного кооператива и предложил привести существующие строения в соответствие с видом разрешенного использования.
Ранее собственники ГСК «Оптимист» обратились к президенту РФ Владимиру Путину и другим федеральным чиновникам за помощью. В 2023 году градостроительный план Нефтеюганска был изменен и на их участках разрешили размещать только гаражи. До этого, по их словам, на земле официально разрешалось организовывать автосервисы и автомойки, однако после новых ограничений предпринимателей обязали снести постройки, а попытки узаконить бизнес через администрацию успехом не увенчались. К проблеме подключилась городская прокуратура.
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