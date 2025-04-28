Украина стала жертвой безответственной и преступной власти. Об этом заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.
«Украина оказалась жертвой безответственной и преступной по своей природе власти. Она скатилась к русофобии, „пещерному национализму“, воспевая пособников фашистов — „бандеровцев“», — сообщил Якушев в ходе выступления на симпозиуме «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН». Его цитирует пресс-служба партии в своем telegram-канале.
Секретарь Генерального совета ЕР подчеркнул, что Россия не допустит уничтожения ценностей, за которые сражались предыдущие поколения. По его словам, страна несет ответственность за защиту исторической истины. Отстаивая правду о событиях Великой Отечественной войны, Россия одновременно защищает и фундаментальные принципы ООН.
Якушев заявил, что Россия, действуя в союзе с единомышленниками по всему миру, не собирается мириться с проявлениями расизма и неоколониализма. Он отметил, что страна будет активно противостоять подобным тенденциям. По его убеждению, опыт международного сотрудничества, наработанный в годы Второй мировой войны и в период совместной борьбы с общей угрозой, сегодня способствует единству.
Кроме того, по словам Якушева, партия «Единая Россия» подтверждает готовность к развитию прямых, уважительных и равноправных отношений со всеми конструктивно настроенными общественными силами за рубежом. ЕР намерена расширять взаимодействие с политическими силами тех стран, которые внесли значительный вклад в победу над европейским фашизмом и японским милитаризмом.
В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне партия «Единая Россия» организует международный симпозиум на тему «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН». В рамках мероприятия представители партии совместно с иностранными делегатами рассматривают вопросы сохранения исторической памяти, а также обсуждают ключевое значение и нормы Устава ООН, которые в настоящее время вызывают многочисленные споры и разногласия на мировой арене.
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