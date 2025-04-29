CNN: США хотят признать Крым и новые российские территории

CNN: США хотят признать Крым и потерянные после 2022 года территории Украины
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Штаты готовы признать Крым российской территорией
Штаты готовы признать Крым российской территорией Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Стратегия США по урегулированию конфликта на Украине предусматривает признание за Россией контроля над территориями, утраченными Киевом, а также признание Крыма частью российской территории. Об этом сообщил телеканал CNN.

«План США, по словам знакомых с ним чиновников, заключается в признании Вашингтоном контроля Москвы над Крымом», — говорится в  материале. Кроме того, американская сторона готова закрепить за РФ дополнительные украинские регионы, находящиеся под ее управлением после 2022 года. 

Ранее президент Штатов Дональд Трамп заявлял о наличии у него собственного плана по урегулированию ситуации на Украине, однако детали или конкретные сроки он не раскрывал. Он также выступил с резкой критикой в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркнув, что его публичные заявления по поводу статуса Крыма осложняют переговорный процесс.

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Стратегия США по урегулированию конфликта на Украине предусматривает признание за Россией контроля над территориями, утраченными Киевом, а также признание Крыма частью российской территории. Об этом сообщил телеканал CNN. «План США, по словам знакомых с ним чиновников, заключается в признании Вашингтоном контроля Москвы над Крымом», — говорится в  материале. Кроме того, американская сторона готова закрепить за РФ дополнительные украинские регионы, находящиеся под ее управлением после 2022 года.  Ранее президент Штатов Дональд Трамп заявлял о наличии у него собственного плана по урегулированию ситуации на Украине, однако детали или конкретные сроки он не раскрывал. Он также выступил с резкой критикой в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркнув, что его публичные заявления по поводу статуса Крыма осложняют переговорный процесс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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