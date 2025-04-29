CNN: США хотят признать Крым и новые российские территории

Стратегия США по урегулированию конфликта на Украине предусматривает признание за Россией контроля над территориями, утраченными Киевом, а также признание Крыма частью российской территории. Об этом сообщил телеканал CNN.
«План США, по словам знакомых с ним чиновников, заключается в признании Вашингтоном контроля Москвы над Крымом», — говорится в материале. Кроме того, американская сторона готова закрепить за РФ дополнительные украинские регионы, находящиеся под ее управлением после 2022 года.
Ранее президент Штатов Дональд Трамп заявлял о наличии у него собственного плана по урегулированию ситуации на Украине, однако детали или конкретные сроки он не раскрывал. Он также выступил с резкой критикой в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркнув, что его публичные заявления по поводу статуса Крыма осложняют переговорный процесс.
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