Третий Вечный огонь, иллюминация в цвете георгиевской ленты: как Екатеринбург украсят к 9 мая

В центре Екатеринбурга в День Победы будет работать праздничая иллюминация

29 апреля 2025 в 18:23 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге установят праздничную атрибутику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фотоколлажи на улицах города, иллюминация в цвете георгиевской ленты, запуск третьего Вечного огня — Екатеринбург готовится к 9 мая. Корреспондент URA.RU пообщался с главами районов и выяснил, как внешне город встретит юбилей Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Октябрьский район Царский мост на улице Декабристов Фото: Размик Закарян © URA.RU Район, объединяющий главные улицы города, предстанет 9 мая в праздничном световом обличии. Специальная программа запланирована на Царском мосту (на улице Декабристов через реку Исеть). В тематической иллюминации — в цвет георгиевской ленты — будет освещен проспект Ленина (от улицы Московской до Карла Либкнехта), а также улица Свердлова. Бизнес-центр «Альянс» уже украсил к празднику свою часть улицы Декабристов флагами. На перекрестке Куйбышева — Луначарского в ближайшее время должны появиться фотоколлажи, посвященные юбилею Победы. Установят их «Россети». Несмотря на не сезон, администрация Октябрьского района намерена рискнуть и высадить к 6 мая в юбилейном орнаменте морозостойкие бархатцы. Клумбы с живыми цветами украсят памятник Седой Урал на Площади обороны. Хотя основная посадка в районах города запланирована на конец мая — начало июня, когда работам будет способствовать устоявшаяся теплая погода. К юбилею Победы администрация района успела обновить часть яблонь на Площади обороны. Были высажены новые саженцы. Так район чтит традицию. На этом участке в годы Советского Союза комсомольцы высадили яблоневую аллею в память о свердловчанах, ушедших на фронт. Так как именно на Площади обороны формировались эшелоны. Седой Урал моют обычно ближе к праздничным мероприятиям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Перед 9 мая в районе прошли 1,5 тысячи субботников, были помыты и покрашены 13 мемориальных сооружений. До 6 мая будет обновлен и сам Седой Урал. «Мы его всегда моем непосредственно перед самим мероприятием. Потому что цифры, буквы выполнены из латуни, они быстро тускнеют», — рассказали в администрации Октябрьского района. Активно к Дню победы подключились также магазины, рынки, салоны красоты. Они оформляют входные группы, витрины тематическими плакатами, баннерами, георгиевскими лентами. Некоторые салоны красоты планируют украсить залы живыми цветами. Верх-Исетский район Уборку к празднику провела и администрация Верх-Исетского района. Почистили памятники, обелиски. «Задача, чтобы было чисто все, аккуратно, красиво», — подчеркнул глава Андрей Морозов. Пообещав, что предприятия сферы торговли будут украшены к 9 мая плакатами, шариками, георгиевскими лентами. Академический район Самый молодой район Екатеринбурга 9 мая встретит в торжественном убранстве. На самом въезде — на фасаде дома на улице Вильгельма де Геннина — уже установлен большой поздравительный баннер. Украшаются остановки общественного транспорта. На них вскоре появятся праздничные плакаты. Будут баннеры размещены и на строительных площадках, в учреждениях культуры, в школах, детских садах, управляющих компаниях. Вечный огонь на Широкореченском мемориале Фото: Размик Закарян © URA.RU Семь мостов через реку Патрушиху на улице Амундсена, Чкалова, Вильгельма де Генина, Рябинина, Евгения Савкова, Суходольская украсят флагами РФ и в честь 80-летия Победы. В этом году, по словам главы района Николая Смирнягина, начнет действовать новый, уже третий по счету в городе после Площади Коммунаров и Широкореченского мемориала, Вечный огонь. «Мы зажигаем 4 мая Огонь памяти на стеле воинам широкореченцам в микрорайоне Широкой речки на улице Удельной, 1. Стела была создана 60 лет назад, и там была чаша под Вечный огонь, но она не была реализована. В этом году мы подключаем ее к газу. И там будет Вечный огонь», — объяснил он. Чкаловский район По данным отдела по работе со СМИ района, к убранству будут привлечены, в частности, жители. Все желающие смогут принять участие в акции «Окна Победы». Проходит она, кстати, во многих районах города. Жители оформляют в тематике Великой Отечественной войны окна своих домов. «Например, полтора года назад проводилась акция и очень интересно оформила окна своего дома женщина в возрасте. Там были и журавли, и солдат, и портрет предка, который погиб в годы ВОВ», — добавили в районной администрации. Подчеркнув, что к 9 мая будут оформлены также учебные заведения. Орджоникидзевский район Новость по теме В метро Екатеринбурга появилась огромная панорама о войне. Фото, видео К юбилею Победы — с подачи администрации района — на станции метро «Уралмаш» появилась лента времени. На ней размещены фотографии Орджоникидзевского района разных лет. К 9 мая появится копия Знамени Победы ВОВ. Флаг будет поднят 5 мая в сквере «Дружбы Народов» на 30-метровом флагштоке. «Озеленение района будет в праздничном режиме. Скоро на Ордене Победы (на улице Космонавтов — Фронтовых бригад) тюльпаны зацветут. Но мы по срокам и погодным условиям не успеем к 9 мая. Климат не позволяет. Только к июню все будет высажено», — рассказал глава района Роман Кравченко. Железнодорожный район Так как весь год будет проходить под знаком юбилея Победы в ВОВ, символичные праздничные панно из цветов в районе также появятся летом. Высадят их к июню. Ко Дню Победы в Железнодорожном районе, по словам главы Виталия Першина, будет установлен памятный знак «80-летия Победы» с изображением Ордена Славы. Церемония пройдет 6 мая, но место проведения пока держится в секрете. Предприятия торговли, бытового обслуживания будут украшены георгиевскими лентами. В сам праздник будет символически подсвечен Макаровский мост на улице Челюскинцев. Ленинский район Администрация рекомендовала подготовиться к 9 мая предприятиям торговли, кафе, ресторанам, парикмахерским — чтобы были оформлены обязательно первые этажи центральной части города. Плюс, администрация Ленинского района выпустила праздничные листовки от главы Элены Беруашвили. Их получили для оформления своих предприятий все организации. По всему городу Акция «Лица Победы» Фото: сайт мэрии К празднику мэрия разместила во всех районах города 300 билбордов в рамках проекта «Лица Победы». На них изображены ветераны ВОВ, труженики тыла. А также жители блокадного Ленинграда и узники фашистских концлагерей и гетто. В День Победы на медиаэкранах планируется также трансляция роликов о ветеранах ВОВ. И на Вахту памяти заступят волонтеры. «Пост № 1» они будут нести у Вечного огня на Площади Коммунаров и на Широкореченском мемориале. Пройдет в районах города традиционная раздача георгиевских лент. В Чкаловском это будут делать волонтеры студенты, а в Верх-Исетском старшеклассники. В Ленинском районе ленты уже раздают, в частности, на улице Вайнера. Торжественные мероприятия в Екатеринбурге стартовали 27 апреля эстафетой «Весна Победы». Продлятся они вплоть до 10 мая. Подробная афиша событий — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фотоколлажи на улицах города, иллюминация в цвете георгиевской ленты, запуск третьего Вечного огня — Екатеринбург готовится к 9 мая. Корреспондент URA.RU пообщался с главами районов и выяснил, как внешне город встретит юбилей Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Район, объединяющий главные улицы города, предстанет 9 мая в праздничном световом обличии. Специальная программа запланирована на Царском мосту (на улице Декабристов через реку Исеть). В тематической иллюминации — в цвет георгиевской ленты — будет освещен проспект Ленина (от улицы Московской до Карла Либкнехта), а также улица Свердлова. Бизнес-центр «Альянс» уже украсил к празднику свою часть улицы Декабристов флагами. На перекрестке Куйбышева — Луначарского в ближайшее время должны появиться фотоколлажи, посвященные юбилею Победы. Установят их «Россети». Несмотря на не сезон, администрация Октябрьского района намерена рискнуть и высадить к 6 мая в юбилейном орнаменте морозостойкие бархатцы. Клумбы с живыми цветами украсят памятник Седой Урал на Площади обороны. Хотя основная посадка в районах города запланирована на конец мая — начало июня, когда работам будет способствовать устоявшаяся теплая погода. К юбилею Победы администрация района успела обновить часть яблонь на Площади обороны. Были высажены новые саженцы. Так район чтит традицию. На этом участке в годы Советского Союза комсомольцы высадили яблоневую аллею в память о свердловчанах, ушедших на фронт. Так как именно на Площади обороны формировались эшелоны. Перед 9 мая в районе прошли 1,5 тысячи субботников, были помыты и покрашены 13 мемориальных сооружений. До 6 мая будет обновлен и сам Седой Урал. «Мы его всегда моем непосредственно перед самим мероприятием. Потому что цифры, буквы выполнены из латуни, они быстро тускнеют», — рассказали в администрации Октябрьского района. Активно к Дню победы подключились также магазины, рынки, салоны красоты. Они оформляют входные группы, витрины тематическими плакатами, баннерами, георгиевскими лентами. Некоторые салоны красоты планируют украсить залы живыми цветами. Уборку к празднику провела и администрация Верх-Исетского района. Почистили памятники, обелиски. «Задача, чтобы было чисто все, аккуратно, красиво», — подчеркнул глава Андрей Морозов. Пообещав, что предприятия сферы торговли будут украшены к 9 мая плакатами, шариками, георгиевскими лентами. Самый молодой район Екатеринбурга 9 мая встретит в торжественном убранстве. На самом въезде — на фасаде дома на улице Вильгельма де Геннина — уже установлен большой поздравительный баннер. Украшаются остановки общественного транспорта. На них вскоре появятся праздничные плакаты. Будут баннеры размещены и на строительных площадках, в учреждениях культуры, в школах, детских садах, управляющих компаниях. Семь мостов через реку Патрушиху на улице Амундсена, Чкалова, Вильгельма де Генина, Рябинина, Евгения Савкова, Суходольская украсят флагами РФ и в честь 80-летия Победы. В этом году, по словам главы района Николая Смирнягина, начнет действовать новый, уже третий по счету в городе после Площади Коммунаров и Широкореченского мемориала, Вечный огонь. «Мы зажигаем 4 мая Огонь памяти на стеле воинам широкореченцам в микрорайоне Широкой речки на улице Удельной, 1. Стела была создана 60 лет назад, и там была чаша под Вечный огонь, но она не была реализована. В этом году мы подключаем ее к газу. И там будет Вечный огонь», — объяснил он. По данным отдела по работе со СМИ района, к убранству будут привлечены, в частности, жители. Все желающие смогут принять участие в акции «Окна Победы». Проходит она, кстати, во многих районах города. Жители оформляют в тематике Великой Отечественной войны окна своих домов. «Например, полтора года назад проводилась акция и очень интересно оформила окна своего дома женщина в возрасте. Там были и журавли, и солдат, и портрет предка, который погиб в годы ВОВ», — добавили в районной администрации. Подчеркнув, что к 9 мая будут оформлены также учебные заведения. К юбилею Победы — с подачи администрации района — на станции метро «Уралмаш» появилась лента времени. На ней размещены фотографии Орджоникидзевского района разных лет. К 9 мая появится копия Знамени Победы ВОВ. Флаг будет поднят 5 мая в сквере «Дружбы Народов» на 30-метровом флагштоке. «Озеленение района будет в праздничном режиме. Скоро на Ордене Победы (на улице Космонавтов — Фронтовых бригад) тюльпаны зацветут. Но мы по срокам и погодным условиям не успеем к 9 мая. Климат не позволяет. Только к июню все будет высажено», — рассказал глава района Роман Кравченко. Так как весь год будет проходить под знаком юбилея Победы в ВОВ, символичные праздничные панно из цветов в районе также появятся летом. Высадят их к июню. Ко Дню Победы в Железнодорожном районе, по словам главы Виталия Першина, будет установлен памятный знак «80-летия Победы» с изображением Ордена Славы. Церемония пройдет 6 мая, но место проведения пока держится в секрете. Предприятия торговли, бытового обслуживания будут украшены георгиевскими лентами. В сам праздник будет символически подсвечен Макаровский мост на улице Челюскинцев. Администрация рекомендовала подготовиться к 9 мая предприятиям торговли, кафе, ресторанам, парикмахерским — чтобы были оформлены обязательно первые этажи центральной части города. Плюс, администрация Ленинского района выпустила праздничные листовки от главы Элены Беруашвили. Их получили для оформления своих предприятий все организации. К празднику мэрия разместила во всех районах города 300 билбордов в рамках проекта «Лица Победы». На них изображены ветераны ВОВ, труженики тыла. А также жители блокадного Ленинграда и узники фашистских концлагерей и гетто. В День Победы на медиаэкранах планируется также трансляция роликов о ветеранах ВОВ. И на Вахту памяти заступят волонтеры. «Пост № 1» они будут нести у Вечного огня на Площади Коммунаров и на Широкореченском мемориале. Пройдет в районах города традиционная раздача георгиевских лент. В Чкаловском это будут делать волонтеры студенты, а в Верх-Исетском старшеклассники. В Ленинском районе ленты уже раздают, в частности, на улице Вайнера. Торжественные мероприятия в Екатеринбурге стартовали 27 апреля эстафетой «Весна Победы». Продлятся они вплоть до 10 мая. Подробная афиша событий — в материале URA.RU.