В метро Екатеринбурга появилась огромная панорама о войне. Фото, видео

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Екатеринбургский метрополитен. Екатеринбург, общественный транспорт, метро, метрополитен, прибытие поезда, геологическая станция, пассажир
Пассажиры метро смогут познакомиться с историей Орджоникидзевского района Фото:

С подачи администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга на станции метро «Уралмаш» появилась лента времени. Фотографиями поделился читатель URA.RU.

Панорама создана не только в рамках подготовки ко Дню Победы, но и к 90-летию района. Теперь пассажиры в ожидании поезда смогут рассмотреть фотографии Орджоникидзевского района разных лет. Торжественное открытие ленты времени пройдет 29 апреля.

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С подачи администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга на станции метро «Уралмаш» появилась лента времени. Фотографиями поделился читатель URA.RU. Панорама создана не только в рамках подготовки ко Дню Победы, но и к 90-летию района. Теперь пассажиры в ожидании поезда смогут рассмотреть фотографии Орджоникидзевского района разных лет. Торжественное открытие ленты времени пройдет 29 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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