В метро Екатеринбурга появилась огромная панорама о войне. Фото, видео

28 апреля 2025 в 13:51 Размер текста - 17 +

Пассажиры метро смогут познакомиться с историей Орджоникидзевского района Фото: Александр Мамаев © URA.RU С подачи администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга на станции метро «Уралмаш» появилась лента времени. Фотографиями поделился читатель URA.RU. Панорама создана не только в рамках подготовки ко Дню Победы, но и к 90-летию района. Теперь пассажиры в ожидании поезда смогут рассмотреть фотографии Орджоникидзевского района разных лет. Торжественное открытие ленты времени пройдет 29 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С подачи администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга на станции метро «Уралмаш» появилась лента времени. Фотографиями поделился читатель URA.RU. Панорама создана не только в рамках подготовки ко Дню Победы, но и к 90-летию района. Теперь пассажиры в ожидании поезда смогут рассмотреть фотографии Орджоникидзевского района разных лет. Торжественное открытие ленты времени пройдет 29 апреля.