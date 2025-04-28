Пассажиры метро смогут познакомиться с историей Орджоникидзевского района
С подачи администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга на станции метро «Уралмаш» появилась лента времени. Фотографиями поделился читатель URA.RU.
Панорама создана не только в рамках подготовки ко Дню Победы, но и к 90-летию района. Теперь пассажиры в ожидании поезда смогут рассмотреть фотографии Орджоникидзевского района разных лет. Торжественное открытие ленты времени пройдет 29 апреля.
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