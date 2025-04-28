В ХМАО в полтора раза выросли продажи нарядов к выпускным

В Югре продажи праздничной одежды в апреле для выпускных балов выросли в полтора раза. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито».
«В ХМАО уже начали готовиться к школьным выпускным: продажи праздничной одежды и обуви в апреле этого года выросли на 39% по сравнению с мартом», — следует из исследования специалистов платформы. В этом месяце жители региона на 43% чаще приобретали костюмы для парней, на 56% выросли продажи брюки, на 17% — пиджаков. Продажи мужских туфель выросли в два раза.
Что касается нарядов для выпускниц, то платья в апреле приобретали на треть чаще, чем в марте, а туфли — на 41%. Продажи аксессуаров — украшений, бабочек, галстуков в апреле остались на уровне марта. По мнению аналитиков, эти дополнения к образам жители ХМАО будут приобретать ближе к самому мероприятию.
Также в ХМАО возник спрос на аренду вечерних туалетов для девушек и женщин. «Бронировать праздничную одежду для школьных выпускных начали еще в январе. Цена платья на сутки — от 2 до 5 тысяч рублей. В целом весь лук с арендой платья от наших специалистов обойдется примерно в 12 тысяч рублей — маникюр, педикюр, макияж и прическа», — рассказала журналисту URA.RU руководитель студии преображения в Нижневартовске Алина Гилаева. Она также добавила, что можно арендовать костюм и для молодых людей. А особый спрос сейчас на платья для выпускниц детских садов.
Что касается трендов, то в случае с выпускными для девушек это чаще всего платье в пол, светлого цвета — преобладают розовый, беж, потому что торжество проходит летом. Парни отдают предпочтение брюкам и жилету без пиджака, тон также светлый либо коричневый, который в этом сезоне на пике. При этом в последнее время девушки могут облачаться и в брючные костюмы, поскольку это более практично и комфортно.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО средний чек выпускного вырос почти в вдое. Если раньше на праздник тратили около 25-30 тысяч, то сейчас 40-50 тысяч рублей.
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