РЕН ТВ: грузовик столкнулся с автобусами в Москве, есть пострадавшие

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В Москве грузовик столкнулся с несколькими автобусами, сообщается о пострадавших
В Москве грузовик столкнулся с несколькими автобусами, сообщается о пострадавших Фото:

Крупное ДТП грузовика и двух автобусов произошло на Кронштадтском бульваре в Москве. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибший. Водитель большегруза погиб на месте. Об этом сообщает РЕН ТВ с ссылкой на источник. Также телеканал уточняет, что в одном из автобусов находилось 25 человек, в другом — 15.

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Крупное ДТП грузовика и двух автобусов произошло на Кронштадтском бульваре в Москве. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибший. Водитель большегруза погиб на месте. Об этом сообщает РЕН ТВ с ссылкой на источник. Также телеканал уточняет, что в одном из автобусов находилось 25 человек, в другом — 15.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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