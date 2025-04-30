РЕН ТВ: грузовик столкнулся с автобусами в Москве, есть пострадавшие

В Москве грузовик столкнулся с несколькими автобусами, сообщается о пострадавших
Крупное ДТП грузовика и двух автобусов произошло на Кронштадтском бульваре в Москве. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибший. Водитель большегруза погиб на месте. Об этом сообщает РЕН ТВ с ссылкой на источник. Также телеканал уточняет, что в одном из автобусов находилось 25 человек, в другом — 15.
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