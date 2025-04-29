Журналист URA.RU из ХМАО получил награду от министра МЧС

Министр МЧС России Александр Куренков наградил журналиста югорской редакции URA.RU Игоря Вершинина почетной грамотой. Церемония вручения награды состоялась в Главном управлении МЧС Югры, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Особым моментом стало вручение почетной грамоты Министра Российской Федерации журналисту информационного издания URA.RU Игорю Вершинину за активное и объективное освещение деятельности пожарной охраны Югры», — рассказали в пресс-службе ведомства. Приказ о награждении нашего коллеги подписан генерал-лейтенантом Александром Куренковым.
«Приятно, что нашу работу оценили. Как и мы ценим ежедневный, тяжелый и опасный труд наших спасателей. Поздравляем сотрудников с их профессиональным праздником. Пусть в их работе будет побольше профилактики, и поменьше пожаров», — отметил Игорь Вершинин после церемонии награждения.
Также в профессиональный праздник МЧС отмечены ряд сотрудников Главного управления за безупречную службу и высокий профессионализм. Им были присвоены очередные специальные звания среднего и старшего начальствующего состава, а также вручены ведомственные награды и благодарственные письма.
Ранее URA.RU сообщало, что полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога наградил югорчан. Жителям региона присвоены звания «Заслуженных работников нефтяной и газовой промышленности РФ».
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