29 апреля 2025

Журналист URA.RU из ХМАО получил награду от министра МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Вершинин, журналист URA.RU из ХМАО, удостоен министерской награды
Игорь Вершинин, журналист URA.RU из ХМАО, удостоен министерской награды Фото:

Министр МЧС России Александр Куренков наградил журналиста югорской редакции URA.RU Игоря Вершинина почетной грамотой. Церемония вручения награды состоялась в Главном управлении МЧС Югры, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Особым моментом стало вручение почетной грамоты Министра Российской Федерации журналисту информационного издания URA.RU Игорю Вершинину за активное и объективное освещение деятельности пожарной охраны Югры», — рассказали в пресс-службе ведомства. Приказ о награждении нашего коллеги подписан генерал-лейтенантом Александром Куренковым.

«Приятно, что нашу работу оценили. Как и мы ценим ежедневный, тяжелый и опасный труд наших спасателей. Поздравляем сотрудников с их профессиональным праздником. Пусть в их работе будет побольше профилактики, и поменьше пожаров», — отметил Игорь Вершинин после церемонии награждения.

Также в профессиональный праздник МЧС отмечены ряд сотрудников Главного управления за безупречную службу и высокий профессионализм. Им были присвоены очередные специальные звания среднего и старшего начальствующего состава, а также вручены ведомственные награды и благодарственные письма.

Ранее URA.RU сообщало, что полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога наградил югорчан. Жителям региона присвоены звания «Заслуженных работников нефтяной и газовой промышленности РФ».

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Министр МЧС России Александр Куренков наградил журналиста югорской редакции URA.RU Игоря Вершинина почетной грамотой. Церемония вручения награды состоялась в Главном управлении МЧС Югры, сообщили в пресс-службе ведомства. «Особым моментом стало вручение почетной грамоты Министра Российской Федерации журналисту информационного издания URA.RU Игорю Вершинину за активное и объективное освещение деятельности пожарной охраны Югры», — рассказали в пресс-службе ведомства. Приказ о награждении нашего коллеги подписан генерал-лейтенантом Александром Куренковым. «Приятно, что нашу работу оценили. Как и мы ценим ежедневный, тяжелый и опасный труд наших спасателей. Поздравляем сотрудников с их профессиональным праздником. Пусть в их работе будет побольше профилактики, и поменьше пожаров», — отметил Игорь Вершинин после церемонии награждения. Также в профессиональный праздник МЧС отмечены ряд сотрудников Главного управления за безупречную службу и высокий профессионализм. Им были присвоены очередные специальные звания среднего и старшего начальствующего состава, а также вручены ведомственные награды и благодарственные письма. Ранее URA.RU сообщало, что полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога наградил югорчан. Жителям региона присвоены звания «Заслуженных работников нефтяной и газовой промышленности РФ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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