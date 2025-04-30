Гендиректор крупного пермского предприятия Владимир Чунаев покинул пост

Владимир Чунаев, который возглавлял АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (УНИИКМ) с 2011 года, покинул пост гендиректора. С 24 его кресло занял Андрей Горяев. Он ранее был замгендиректора и замгенконструктора АО «ВПК „НПО машиностроения“».
«Чунаев на предприятии продолжит работу в качестве исполнительного директора. Причины кадровые перестановок не уточняются. Лишь сообщается, что таковым было решение самого Владимира Чунаева», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
По данным в открытых источниках, УНИИКМ основан в 1968 году. По началу он был отраслевой лабораторией на территории Пермского завода химического оборудования. Затем превратился в отраслевой отдел. Лишь в 90-е его преобразовали в Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов НПО «Композит».
В 2002 году УНИИКМ НПО «Композит» переименовали в ФГУП «УНИИКМ». В 2009-м предприятие вошло в состав ВПК «НПО машиностроения». В 2013 году обе компании пополнили ОАО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“». На сегодняшний день УНИИКМ производит комплектующие для авиадвигателей, космических аппаратов и наземных станций.
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