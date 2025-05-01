Путин присвоил дирижеру Спивакову звание Героя Труда

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Спиваков является президентом «Московского международного Дома музыки»
Спиваков является президентом «Московского международного Дома музыки» Фото:

Президент России Владимир Путин удостоил дирижера Владимира Спивакова звания Героя Труда Российской Федерации. Соответсвующий указ подписал глава России. 

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации <...> Спивакову Владимиру Теодоровичу, президенту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы „Московский международный Дом музыки“», — говорится в указе. Текст документа опубликован на официальном сайте правовых актов.

Путин присвоил звание Героя Труда ряду выдающихся специалистов. Среди награжденных — заместитель научного руководителя Федерального государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» (Челябинская область) Юрий Диков; слесарь-электромонтажник акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод» Вячеслав Зинцов и другие. 

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Президент России Владимир Путин удостоил дирижера Владимира Спивакова звания Героя Труда Российской Федерации. Соответсвующий указ подписал глава России.  «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации <...> Спивакову Владимиру Теодоровичу, президенту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы „Московский международный Дом музыки“», — говорится в указе. Текст документа опубликован на официальном сайте правовых актов. Путин присвоил звание Героя Труда ряду выдающихся специалистов. Среди награжденных — заместитель научного руководителя Федерального государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» (Челябинская область) Юрий Диков; слесарь-электромонтажник акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод» Вячеслав Зинцов и другие. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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