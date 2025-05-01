Путин присвоил дирижеру Спивакову звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин удостоил дирижера Владимира Спивакова звания Героя Труда Российской Федерации. Соответсвующий указ подписал глава России.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации <...> Спивакову Владимиру Теодоровичу, президенту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы „Московский международный Дом музыки“», — говорится в указе. Текст документа опубликован на официальном сайте правовых актов.
Путин присвоил звание Героя Труда ряду выдающихся специалистов. Среди награжденных — заместитель научного руководителя Федерального государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» (Челябинская область) Юрий Диков; слесарь-электромонтажник акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод» Вячеслав Зинцов и другие.
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