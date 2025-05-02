Песни о войне спели Shaman, Газманов и Гагарина: российские музыканты выпустили альбом «Музыка Победы»

Альбом с легендарными военными песнями «Музыка Победы» стал доступен на всех музыкальных платформах. Все желающие могут послушать «Темную ночь», «Синий платочек» и «Смуглянку» в современных аранжировках на «VK Музыке», «Яндекс Музыке», Spotify, Apple Music и других сервисах.
Знакомые многим с детства военные песни о героизме советских солдат, о любви, дружбе, Родине в современных аранжировках можно послушать на следующих сервисах: «VK Музыке», «Яндекс Музыке», Spotify, Apple Music, «Звуке», «МТС Музыке» и Wink. Их полный список можно найти на сервисе.
Эти композиции исполнили популярные современные артисты, среди которых: Олег Газманов, Пелагея (Пелагея Ханова), Полина Гагарина, Shaman (Ярослав Дронов), Николай Расторгуев, Виктория Дайнеко, Татьяна Куртукова, Джанго (Алексей Поддубный) и группа Uma2rman, а также многие другие певцы. Исполненные ими песни призваны объединить поколения и сохранить историческую память о Великой Победе.
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