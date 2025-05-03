03 мая 2025
02 мая 2025

Замгубернатора ХМАО поделился уловом с рыбалки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ислаев порадовался удачной рыбалке
Ислаев порадовался удачной рыбалке Фото:

Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислав провел день субботы на рыбалке. Его уловом стал налим.

«Налим пошел», — написал Ислаев на своей странице VK. Он также опубликовал фото своего улова.

В ХМАО вводятся ограничения на рыбалку в период нереста. Для вылова запрещены такие виды биоресурсов, как: осетр сибирский, стерлядь, нельма, муксун, таймень, чир. Во время рыбалки с берега донной или поплавочной удочкой также действуют суточные нормы:

Ислав провел день субботы на рыбалке
Ислав провел день субботы на рыбалке
Фото:

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Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислав провел день субботы на рыбалке. Его уловом стал налим. «Налим пошел», — написал Ислаев на своей странице VK. Он также опубликовал фото своего улова. В ХМАО вводятся ограничения на рыбалку в период нереста. Для вылова запрещены такие виды биоресурсов, как: осетр сибирский, стерлядь, нельма, муксун, таймень, чир. Во время рыбалки с берега донной или поплавочной удочкой также действуют суточные нормы:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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