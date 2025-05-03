Ислаев порадовался удачной рыбалке
Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислав провел день субботы на рыбалке. Его уловом стал налим.
«Налим пошел», — написал Ислаев на своей странице VK. Он также опубликовал фото своего улова.
В ХМАО вводятся ограничения на рыбалку в период нереста. Для вылова запрещены такие виды биоресурсов, как: осетр сибирский, стерлядь, нельма, муксун, таймень, чир. Во время рыбалки с берега донной или поплавочной удочкой также действуют суточные нормы:
Ислав провел день субботы на рыбалке
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