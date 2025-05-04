Онищенко назвал самый главный признак холеры

Главным симптомом холеры является дисфункция кишечника. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он уточнил, что именно нарушение работы кишечника приводит к стремительному обезвоживанию организма, что представляет основную опасность для жизни пациента.
«Это дисфункция кишечника, это обезвоживание организма, и организм умирает, погибает от обезвоживания, резко. Лечим мы холеру регидрационными смесями. То есть мы восполняем жидкость, специальная есть рецептура приготовления этой жидкости, там была соль — с тем, чтобы водно-солевой баланс в организме не нарушился, чтобы не произошло полное обезвоживание, которое приведет к остановке сердца», — рассказал Онищенко. Его слова передает РИА «Новости».
Он добавил, что в лечении холеры помогают антибиотики. Онищенко также успокоил, что российские специалисты обладают необходимыми знаниями и опытом для борьбы с этим заболеванием. По мнению академика, паника в случае вспышки холеры лишь усугубляет ситуацию, а грамотное и ответственное поведение населения и медиков способствует эффективному предотвращению тяжелых последствий инфекции.
Холера представляет собой острую инфекционную болезнь, поражающую преимущественно тонкий кишечник и сопровождающуюся нарушением водно-солевого баланса, а также обезвоживанием различной степени тяжести вследствие значительных потерь жидкости. Возбудителем заболевания является холерный вибрион, который выделяется из организма человека с каловыми массами и рвотой. При воздействии кипячения данный микроорганизм погибает в течение одной минуты.
В конце апреля в России выявили несколько случаев заболевания холерой за неделю. В связи с этим стали появляться сообщения о фиксации вспышки заболевания. Однако в Роспотребнадзоре информацию опровергли.
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