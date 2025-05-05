Жительница ХМАО получила срок за ложное обвинение в изнасиловании

Суд Пыть-Яха (ХМАО) признал местную жительницу виновной в заведомо ложном доносе — она обвинила двух человек в изнасиловании, которого не было. Женщина получила год лишения свободы в колонии, сообщила пресс-служба суда в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Подсудимая дважды написала заявления в полицию о групповом изнасиловании, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, т.е. не сообщила подробных обстоятельств о преступлении. В ходе проверки выяснилось, что никакого преступления не было. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в публикации группы «Суды Югры».
Следователи допросили всех, кого она упомянула, провели осмотры и экспертизы, но подтверждений насилия не нашли. Женщину уже предупреждали об ответственности за ложный донос, и ранее она уже имела судимость. Действия подсудимой квалифицировали как заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. Суд отправил ее в колонию на год. Приговор еще не вступил в силу.
Ранее URA.RU писало, что жительница Пыть-Яха, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пожаловалась в полицию на то, что двое знакомых совершили в отношении нее преступление против половой неприкосновенности. Расследование показало необоснованность обвинений.
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