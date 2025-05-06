Монумент открыли в торжественной обстановке (архивное фото)
В Болгарах Пермского края 6 мая открыли памятник участникам специальной военной операции. Об этом сообщила глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова.
«Новый монумент стал завершающей частью мемориального комплекса, куда также входят памятники ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам. Открытие этого памятника — символ нашей истории, мужества ради мира в стране», — написала она в Telegram.
Как ранее рассказывало URA.RU, в Перми памятник героям спецоперации установили на ул. Сибирской. Его торжественно открыли 23 февраля.
Памятник дополнил мемориальный комплекс поселка
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