06 мая 2025

В ХМАО определились с датами фестиваля кинодебютов «Дух огня»

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Кустурицу продолжит заниматься фестивалем «Дух огня» в 2026 году
Кустурицу продолжит заниматься фестивалем «Дух огня» в 2026 году Фото:

Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Югре с 12 по 16 марта 2026 года. Помимо этого, с 18 по 22 июня 2025 года в регионе пройдет «Эхо „Духа огня“». Такое решение было принято на заседании организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля, сообщили в правительстве ХМАО.

«В рамках заседания участники определили сроки проведения XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов „Дух огня“ — с 12 по 16 марта 2026 года... Кроме того, с 18 по 22 июня запланировано проведение Эха XXIII „Дух огня“ в дни проведения Санкт-Петербургского экономического форума», — написано на сайте ведомства.

Подготовкой и организацией мероприятия займется Президент «Духа гня», кинорежиссер, продюсер и актер Эмир Кустурица. В качестве его заместителя выступит кинодраматург и сценарист Мария Зверева. Председатель отборочной комиссии — кинорежиссер, телеведущий, публицист и киновед Петр Шепотинник.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук подчеркнул важность этого культурного события для региона: «После кинофестиваля мы получили положительные отзывы от участников и представителей международных делегаций». По его словам, в этом году было побито много рекордов, в том числе по количеству посетителей, заявок и так далее.

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Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Югре с 12 по 16 марта 2026 года. Помимо этого, с 18 по 22 июня 2025 года в регионе пройдет «Эхо „Духа огня“». Такое решение было принято на заседании организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля, сообщили в правительстве ХМАО. «В рамках заседания участники определили сроки проведения XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов „Дух огня“ — с 12 по 16 марта 2026 года... Кроме того, с 18 по 22 июня запланировано проведение Эха XXIII „Дух огня“ в дни проведения Санкт-Петербургского экономического форума», — написано на сайте ведомства. Подготовкой и организацией мероприятия займется Президент «Духа гня», кинорежиссер, продюсер и актер Эмир Кустурица. В качестве его заместителя выступит кинодраматург и сценарист Мария Зверева. Председатель отборочной комиссии — кинорежиссер, телеведущий, публицист и киновед Петр Шепотинник. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук подчеркнул важность этого культурного события для региона: «После кинофестиваля мы получили положительные отзывы от участников и представителей международных делегаций». По его словам, в этом году было побито много рекордов, в том числе по количеству посетителей, заявок и так далее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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