В ХМАО определились с датами фестиваля кинодебютов «Дух огня»

Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Югре с 12 по 16 марта 2026 года. Помимо этого, с 18 по 22 июня 2025 года в регионе пройдет «Эхо „Духа огня“». Такое решение было принято на заседании организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля, сообщили в правительстве ХМАО.
«В рамках заседания участники определили сроки проведения XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов „Дух огня“ — с 12 по 16 марта 2026 года... Кроме того, с 18 по 22 июня запланировано проведение Эха XXIII „Дух огня“ в дни проведения Санкт-Петербургского экономического форума», — написано на сайте ведомства.
Подготовкой и организацией мероприятия займется Президент «Духа гня», кинорежиссер, продюсер и актер Эмир Кустурица. В качестве его заместителя выступит кинодраматург и сценарист Мария Зверева. Председатель отборочной комиссии — кинорежиссер, телеведущий, публицист и киновед Петр Шепотинник.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук подчеркнул важность этого культурного события для региона: «После кинофестиваля мы получили положительные отзывы от участников и представителей международных делегаций». По его словам, в этом году было побито много рекордов, в том числе по количеству посетителей, заявок и так далее.
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