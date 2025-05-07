Экспорт березового шпона из Пермского края в Китай вырос в 10 раз

С января по первую неделю мая 2025 года объем экспорта березового шпона из Пермского края в Китай составил 11,841 тысячи кубических метров. Этот показатель в десять раз превышает объемы поставок за аналогичный период 2024 года, когда на экспорт было отправлено 1,118 тысячи кубометров продукции.
«В частности, 5 мая 2025 года специалисты регионального управления Россельхознадзора осуществили карантинный фитосанитарный контроль партии березового шпона объемом 750 кубических метров, предназначенной для экспорта в Китай. По итогам проверки ведомство выдало 15 фитосанитарных сертификатов», — сообщает региональное Управление Россельхознадзора на своем официальном сайте.
Перед отправкой весь шпон был исследован в лаборатории. Анализы подтвердили отсутствие карантинных вредителей, а лесоматериалы соответствовали фитосанитарным требованиям, предъявляемым страной-импортером. После завершения контрольных мероприятий и на основании экспертных заключений о фитосанитарном состоянии продукции владельцу было оформлено в общей сложности 1463 фитосанитарных сертификата.
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