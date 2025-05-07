Около исторической дачи Синакевича в Перми построят игровую зону, теплицу и сцену

Проект реконструкции и благоустройства территории дачи Синакевича, расположенной на улице Танцорова, 24, в Кировском районе Перми, получил одобрение государственной экспертизы. Работы будут проводиться во флигеле — деревянном строении, в котором ранее проживали представители обслуживающего персонала.
«Специалисты признали флигель аварийным. Фундамент, перекрытия и стены находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют срочного капитального ремонта. В связи с этим подрядной организации предстоит демонтировать значительную часть существующего здания и возвести на его месте новое, при этом сохраняя исторические элементы», — сообщается на официальном сайте Государственной инспекции по охране памятников Пермского края.
На следующем этапе планируется благоустройство прилегающей территории. В рамках данного этапа рабочие уложат тротуарную плитку, стилизованную под историческую эпоху, а также оборудуют несколько функциональных зон: игровую площадку, место для установки беседки, павильона «Город мастеров», теплицы и сцены.
Дача Синакевича имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Здание было возведено в конце XIX века в стиле псевдорусской архитектуры. Первоначальным владельцем усадьбы был Александр Синакевич — чиновник, театральный деятель и меценат.
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