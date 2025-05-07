В Перми водитель высадил пассажиров автобуса на кольце из-за аварии

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В департаменте транспорта Перми рассказали, что это было не ДТП
В департаменте транспорта Перми рассказали, что это было не ДТП Фото:

На Стахановском кольце в Перми водитель автобуса высадил всех пассажиров после столкновения с легковым автомобилем. По информации одной из пассажирок, инцидент произошел 7 мая около 16:20.

«Автобус маршрута № 27 следовал по улице Мира в направлении Чкаловской дамбы. Как рассказала девушка, при въезде на Стахановское кольцо водитель автобуса начал перестраиваться из-за легкового автомобиля, который внезапно затормозил впереди. В этот момент пассажиры услышали громкий шум», — сообщает портал perm.aif.ru со ссылкой на свидетельницу происшествия.

Она уточнила, что во время экстренного торможения никто из пассажиров не пострадал и не упал. Оба транспортных средства остановились на полосе возле обочины.

В департаменте транспорта Перми URA.RU рассказали свою версию инцидента. Там сообщили, что это было не ДТП. 

«Сегодня, в 16:21 произошла задержка в движении автобуса на маршруте №27 в районе улицы Стахановской из-за резкого маневра постороннего транспорта. При осмотре водителем автобуса, следов ДТП выявлено не было. В 16:29 автобус продолжил движение по маршруту», — пояснили в дептрансе. 

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На Стахановском кольце в Перми водитель автобуса высадил всех пассажиров после столкновения с легковым автомобилем. По информации одной из пассажирок, инцидент произошел 7 мая около 16:20. «Автобус маршрута № 27 следовал по улице Мира в направлении Чкаловской дамбы. Как рассказала девушка, при въезде на Стахановское кольцо водитель автобуса начал перестраиваться из-за легкового автомобиля, который внезапно затормозил впереди. В этот момент пассажиры услышали громкий шум», — сообщает портал perm.aif.ru со ссылкой на свидетельницу происшествия. Она уточнила, что во время экстренного торможения никто из пассажиров не пострадал и не упал. Оба транспортных средства остановились на полосе возле обочины. В департаменте транспорта Перми URA.RU рассказали свою версию инцидента. Там сообщили, что это было не ДТП.  «Сегодня, в 16:21 произошла задержка в движении автобуса на маршруте №27 в районе улицы Стахановской из-за резкого маневра постороннего транспорта. При осмотре водителем автобуса, следов ДТП выявлено не было. В 16:29 автобус продолжил движение по маршруту », — пояснили в дептрансе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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