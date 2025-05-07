В Перми водитель высадил пассажиров автобуса на кольце из-за аварии

На Стахановском кольце в Перми водитель автобуса высадил всех пассажиров после столкновения с легковым автомобилем. По информации одной из пассажирок, инцидент произошел 7 мая около 16:20.
«Автобус маршрута № 27 следовал по улице Мира в направлении Чкаловской дамбы. Как рассказала девушка, при въезде на Стахановское кольцо водитель автобуса начал перестраиваться из-за легкового автомобиля, который внезапно затормозил впереди. В этот момент пассажиры услышали громкий шум», — сообщает портал perm.aif.ru со ссылкой на свидетельницу происшествия.
Она уточнила, что во время экстренного торможения никто из пассажиров не пострадал и не упал. Оба транспортных средства остановились на полосе возле обочины.
В департаменте транспорта Перми URA.RU рассказали свою версию инцидента. Там сообщили, что это было не ДТП.
«Сегодня, в 16:21 произошла задержка в движении автобуса на маршруте №27 в районе улицы Стахановской из-за резкого маневра постороннего транспорта. При осмотре водителем автобуса, следов ДТП выявлено не было. В 16:29 автобус продолжил движение по маршруту», — пояснили в дептрансе.
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