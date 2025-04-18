Минфин Украины ждет от Японии 3 млрд долларов из замороженных активов РФ

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Токио планирует направить Киеву три млн долларов на 30 лет
Токио планирует направить Киеву три млн долларов на 30 лет Фото:
новость из сюжета
Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину

Украина ожидает получить около трех млрд долларов от Японии по программе экстренного кредитования G7 ERA за счет доходов от замороженных активов России. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

«[Соглашение] предусматривает предоставление Украине кредита в объеме до 471,9 млрд японских иен (около 3 млрд долларов)», — говорится на официальном сайте украинского ведомства. Документ подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и чрезвычайный и полномочный посол Японии на Украине Масаши Накагоме.

Как уточнили в Минфине, финансирование будет предоставлено сроком на 30 лет. Марченко также отметил, что за последние три года Япония уже выделила Украине финансовую помощь в размере более 8,5 млрд долларов.

На данный момент страны G7, ЕС и Австралия заморозили около 280 млрд долларов российских государственных активов, а в мае 2024 года Евросоюз одобрил использование доходов от этих средств для поддержки Украины. Президент Франции Эмманюэль Макрон также предлагал направить доходы от замороженных российских активов на восстановление Украины после перемирия.

В октябре страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) договорились выделить Украине 50 млрд долларов из замороженных российских активов. Из них 20 млрд будут предоставлены Штатами, остальные — G7 и ЕС.

После начала СВО ЕС, Канада, США и Япония заморозили около 300 млрд долларов российских активов, большая часть которых находится в Европе. МИД РФ предупредил о жестком ответе в случае перечисления этих доходов Украине, передает Pravda.Ru.

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Украина ожидает получить около трех млрд долларов от Японии по программе экстренного кредитования G7 ERA за счет доходов от замороженных активов России. Об этом сообщило Министерство финансов Украины. «[Соглашение] предусматривает предоставление Украине кредита в объеме до 471,9 млрд японских иен (около 3 млрд долларов)», — говорится на официальном сайте украинского ведомства. Документ подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и чрезвычайный и полномочный посол Японии на Украине Масаши Накагоме. Как уточнили в Минфине, финансирование будет предоставлено сроком на 30 лет. Марченко также отметил, что за последние три года Япония уже выделила Украине финансовую помощь в размере более 8,5 млрд долларов. На данный момент страны G7, ЕС и Австралия заморозили около 280 млрд долларов российских государственных активов, а в мае 2024 года Евросоюз одобрил использование доходов от этих средств для поддержки Украины. Президент Франции Эмманюэль Макрон также предлагал направить доходы от замороженных российских активов на восстановление Украины после перемирия. В октябре страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) договорились выделить Украине 50 млрд долларов из замороженных российских активов. Из них 20 млрд будут предоставлены Штатами, остальные — G7 и ЕС. После начала СВО ЕС, Канада, США и Япония заморозили около 300 млрд долларов российских активов, большая часть которых находится в Европе. МИД РФ предупредил о жестком ответе в случае перечисления этих доходов Украине, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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