Hindustan Times: Индия применила российскую С-400 в конфликте с Пакистаном

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» были задействованы индийскими вооруженными силами для отражения атак со стороны Пакистана. Об этом сообщает газета The Hindustan Times со ссылкой на собственные источники в оборонных структурах Индии.
"По словам официальных лиц, пожелавших остаться неназванными, индийские силы использовали российскую систему ПВО С-400 «Триумф», зенитные ракеты «Акаш» местного производства", — пишет The Hindustan Times. По данным издания, при отражении нападения также применялись местные зенитные ракеты Akash класса «земля — воздух», различные системы борьбы с беспилотниками и дополнительные меры противодействия.
Уточняется, что все угрозы отслеживались интегрированной сетью радаров и системами управления и контроля. «Для поражения систем ПВО в Пакистане индийские ВС задействовали израильский разведывательно-ударный дрон Harop», — отмечают источники
В ночь на 7 мая Министерство обороны Индии объявило о проведении операции «Синдур» в ответ на теракт в Пахалгаме, в ходе которой были нанесены удары по объектам, которые в ведомстве охарактеризовали как «террористическая инфраструктура» на территории Пакистана. Представители министерства подчеркнули, что в ходе операции удары по военным объектам Пакистана не осуществлялись.
В то же время пакистанские власти сообщили, что индийские военные нанесли удары по пяти населенным пунктам, в результате чего не менее 31 человека погиб и еще 57 получили ранения. Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что Исламабад оставляет за собой право на пропорциональный ответ.
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