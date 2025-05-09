В Киеве задержали пенсионеров за пение советских песен в честь Дня Победы

В центре Киева полиция задержала нескольких пенсионеров, которые отмечали День Победы, исполняя советские песни. Об этом сообщают украинские издания, публикуя соответствующие видеозаписи инцидента.
На кадрах, которые выложил telegram-канал «Обозреватель», видно, как пожилые люди поют советские песни, после чего к ним подходят сотрудники полиции и требуют прекратить акцию. Затем полицейские пытаются силой отвести пенсионеров, в результате чего те падают на асфальт. В итоге, сотрудники полиции посадили пожилых людей в служебные автомобили и доставили их в отделение.
Ранее в Киеве сотрудники полиции задержали пожилую женщину, которая пришла в парк Славы возложить цветы по случаю Дня Победы. Поводом для задержания стала пилотка с изображением красной звезды, находившаяся на женщине. По информации издания «Страна.ua», задержанной является Галина Петровна, ранее уже привлекавшая внимание правоохранительных органов. Год назад она также посещала Вечный огонь, будучи одетой в советскую форму, после чего в отношении нее был составлен административный протокол.
После государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году, был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов». С этого момента в стране стартовала кампания по ликвидации советской символики, сносу памятников и пересмотру традиционных праздников советской эпохи. Официальной датой празднования Дня Победы во Второй мировой войне было установлено 8 мая, тогда как 9 мая объявили Днем Европы. Несмотря на это, значительная часть граждан продолжает отмечать День Победы именно 9 мая.
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