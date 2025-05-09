Пожилую жительницу Киева задержали из-за пилотки с красной звездой. Видео

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На Украине запрещено ношение советской символики
На Украине запрещено ношение советской символики Фото:

В Киеве полиция задержала пожилую женщину, пришедшую в парк Славы возложить цветы в День Победы. Причиной задержания стала пилотка с красной звездой, которую она носила, сообщает украинский телеканал «Новости.LIVE». Советскую символику запретили на Украине. 

«Женщина пришла возложить цветы в парк Славы с запрещенной символикой… Ее доставили в Печерский райотдел», — передает телеканал. Издание «Страна.ua» сообщает, что задержанную зовут Галина Петровна — она уже попадала в поле зрения правоохранителей год назад. Тогда она пришла к Вечному огню в советской форме, за что на нее составили административный протокол.

На Украине продолжается декоммунизация, начатая еще в 2015 году. В Одессе неизвестные сорвали мемориальную табличку с памятника советскому полководцу и уроженцу этого города Родиону Малиновскому, сообщает «Царьград».

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В Киеве полиция задержала пожилую женщину, пришедшую в парк Славы возложить цветы в День Победы. Причиной задержания стала пилотка с красной звездой, которую она носила, сообщает украинский телеканал «Новости.LIVE». Советскую символику запретили на Украине.  «Женщина пришла возложить цветы в парк Славы с запрещенной символикой… Ее доставили в Печерский райотдел», — передает телеканал. Издание «Страна.ua» сообщает, что задержанную зовут Галина Петровна — она уже попадала в поле зрения правоохранителей год назад. Тогда она пришла к Вечному огню в советской форме, за что на нее составили административный протокол. На Украине продолжается декоммунизация, начатая еще в 2015 году. В Одессе неизвестные сорвали мемориальную табличку с памятника советскому полководцу и уроженцу этого города Родиону Малиновскому, сообщает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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