Times: ВСУ пытаются запугать Россию распечатанными фотографиями танков

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Муляжи танков используются в качестве ложных целей для ВС РФ
Муляжи танков используются в качестве ложных целей для ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Великобритания поставляет Украине муляжи зенитных комплексов и танков в качестве ложных целей для введения в заблуждение российских вооруженных сил. Об этом сообщило издание The Times.

«Великобритания отправляет на Украину макеты, чтобы сбить с толку российские войска. Ложные танки и системы ПВО можно собрать на линии фронта за считанные часы», — пишет Times. Подобные макеты используются в качестве ложных целей для дезориентации российских военных.

Согласно имеющейся информации, специалисты осуществляют цифровую фотосъемку военной техники, включая танки Challenger 2 и самоходные артиллерийские установки AS-90, после чего изображения распечатываются на специальных материалах и отправляются в Киев. Там муляжи быстро собираются и впоследствии размещаются на линии фронта.

Среди компаний, занимающихся производством имитаций военной техники, выделяется чешская фирма Inflatech. В ассортименте ее продукции представлены муляжи танков, гаубиц, ракетных комплексов, включая американские системы HIMARS, а также самолетов. По данным агентства AP, стоимость подобных приманок достигает $100 тысяч, что значительно ниже цены настоящих образцов техники.

Ранее Великобритания оказала поддержку украинским военным при проведении ночного удара по Крыму с использованием беспилотников, морских дронов и ракет, заявил военный эксперт Александр Степанов. По его мнению, эта атака является провокацией и направлена на срыв мирных инициатив, передает RT.

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Великобритания поставляет Украине муляжи зенитных комплексов и танков в качестве ложных целей для введения в заблуждение российских вооруженных сил. Об этом сообщило издание The Times. «Великобритания отправляет на Украину макеты, чтобы сбить с толку российские войска. Ложные танки и системы ПВО можно собрать на линии фронта за считанные часы», — пишет Times. Подобные макеты используются в качестве ложных целей для дезориентации российских военных. Согласно имеющейся информации, специалисты осуществляют цифровую фотосъемку военной техники, включая танки Challenger 2 и самоходные артиллерийские установки AS-90, после чего изображения распечатываются на специальных материалах и отправляются в Киев. Там муляжи быстро собираются и впоследствии размещаются на линии фронта. Среди компаний, занимающихся производством имитаций военной техники, выделяется чешская фирма Inflatech. В ассортименте ее продукции представлены муляжи танков, гаубиц, ракетных комплексов, включая американские системы HIMARS, а также самолетов. По данным агентства AP, стоимость подобных приманок достигает $100 тысяч, что значительно ниже цены настоящих образцов техники. Ранее Великобритания оказала поддержку украинским военным при проведении ночного удара по Крыму с использованием беспилотников, морских дронов и ракет, заявил военный эксперт Александр Степанов. По его мнению, эта атака является провокацией и направлена на срыв мирных инициатив, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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