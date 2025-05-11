Великобритания поставляет Украине муляжи зенитных комплексов и танков в качестве ложных целей для введения в заблуждение российских вооруженных сил. Об этом сообщило издание The Times.
«Великобритания отправляет на Украину макеты, чтобы сбить с толку российские войска. Ложные танки и системы ПВО можно собрать на линии фронта за считанные часы», — пишет Times. Подобные макеты используются в качестве ложных целей для дезориентации российских военных.
Согласно имеющейся информации, специалисты осуществляют цифровую фотосъемку военной техники, включая танки Challenger 2 и самоходные артиллерийские установки AS-90, после чего изображения распечатываются на специальных материалах и отправляются в Киев. Там муляжи быстро собираются и впоследствии размещаются на линии фронта.
Среди компаний, занимающихся производством имитаций военной техники, выделяется чешская фирма Inflatech. В ассортименте ее продукции представлены муляжи танков, гаубиц, ракетных комплексов, включая американские системы HIMARS, а также самолетов. По данным агентства AP, стоимость подобных приманок достигает $100 тысяч, что значительно ниже цены настоящих образцов техники.
Ранее Великобритания оказала поддержку украинским военным при проведении ночного удара по Крыму с использованием беспилотников, морских дронов и ракет, заявил военный эксперт Александр Степанов. По его мнению, эта атака является провокацией и направлена на срыв мирных инициатив, передает RT.
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