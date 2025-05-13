FT: сделка Трампа по ресурсам Украины принесет результат через десятилетия

Соглашение между Вашингтоном и Киевом о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых не принесет ощутимой прибыли как минимум до 2035 года. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные Financial Times.
«Это может занять 10–15 лет — именно о таких сроках мы говорим», — рассказал бывший глава отдела природных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития Эрик Расмуссен Financial Times. Он подчеркнул, что создание так называемого «инвестиционного фонда реконструкции» потребует значительных вложений частного капитала.
Эксперты FT указывают на ряд серьезных препятствий для скорой реализации соглашения. Среди них — продолжающийся военный конфликт на территории Украины, разрозненные геологические данные, поврежденная инфраструктура и высокий уровень коррупции. Все эти факторы могут отсрочить начало промышленной добычи по новым проектам до 2040 года.
Как сообщила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко, в новый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет направлять 50% доходов от ренты и лицензий на добычу полезных ископаемых. Управление фондом будет осуществляться на паритетных началах между США и Украиной. При этом сделка не подразумевает возникновения прямых долговых обязательств Украины перед США.
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