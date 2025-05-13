Мамы с колясками жалуются на перекрытый пандус у детской поликлиники в Перми. Строители закрыли его во время ремонта здания. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь».
«С 7 мая проблема не решается, ни заведующая, ни управляющая организация не реагируют, министерство здравоохранения просто скидывает трубки. Идет ремонт фасада дома по улице Павла Соловьева, 3, в котором находится детская поликлиника. Строители сделали временный коридор и заколотили вход на пандус. Детям-инвалидам и мамам с колясками не пройти», — говорится в посте.
URA.RU отправило запросы в министерство здравоохранения Пермского края и управляющую компанию «Профиградсервис», обслуживающую дом по улице Павла Соловьева, 3. Ответы на них ожидаются.
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