Пермяки пожаловались на перекрытый пандус у детской поликлиники. Видео

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Въезд на пандус закрыт из-за ремонта
Въезд на пандус закрыт из-за ремонта Фото:

Мамы с колясками жалуются на перекрытый пандус у детской поликлиники в Перми. Строители закрыли его во время ремонта здания. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь».

«С 7 мая проблема не решается, ни заведующая, ни управляющая организация не реагируют, министерство здравоохранения просто скидывает трубки. Идет ремонт фасада дома по улице Павла Соловьева, 3, в котором находится детская поликлиника. Строители сделали временный коридор и заколотили вход на пандус. Детям-инвалидам и мамам с колясками не пройти», — говорится в посте.

URA.RU отправило запросы в министерство здравоохранения Пермского края и управляющую компанию «Профиградсервис», обслуживающую дом по улице Павла Соловьева, 3. Ответы на них ожидаются.

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Мамы с колясками жалуются на перекрытый пандус у детской поликлиники в Перми. Строители закрыли его во время ремонта здания. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь». «С 7 мая проблема не решается, ни заведующая, ни управляющая организация не реагируют, министерство здравоохранения просто скидывает трубки. Идет ремонт фасада дома по улице Павла Соловьева, 3, в котором находится детская поликлиника. Строители сделали временный коридор и заколотили вход на пандус. Детям-инвалидам и мамам с колясками не пройти», — говорится в посте. URA.RU отправило запросы в министерство здравоохранения Пермского края и управляющую компанию «Профиградсервис», обслуживающую дом по улице Павла Соловьева, 3. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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