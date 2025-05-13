Убийца прокурора ХМАО подал в суд на сына

Ханты-Мансийский районный суд начал рассматривать иск экс-чиновника Минфина Юрия Чекина, который был приговорен к пожизненному лишению свободы за заказное убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Он обвиняет сына в незаконном проживании в своей квартире.
«Суд начал рассматривать иск Чекина к сыну. Рассмотрение дела перенесено из-за проведения экспертизы по факту неосновательного обогащения», — рассказал инсайдер URA.RU, знакомый с рассмотрением дела. Информация об этом подтверждается сведениями из картотеки Ханты-Мансийского районного суда.
Чекин подал иск на сына, чтобы взыскать с него компенсацию за незаконное проживание в квартире отца за последние три года. Его сын в течение трех лет проживал к квартире отца, не имея на то никаких законных оснований, имея при этом собственное жилье, которое он сдавал в аренду. Чекин-старший находился в федеральном розыске более 20 лет и был задержан силовиками после того, как сын сдал его правоохранительным органам.
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