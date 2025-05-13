13 мая 2025

Убийца прокурора ХМАО подал в суд на сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденный за убийство прокурора ХМАО судится с сыном из-за квартиры
Осужденный за убийство прокурора ХМАО судится с сыном из-за квартиры Фото:

Ханты-Мансийский районный суд начал рассматривать иск экс-чиновника Минфина Юрия Чекина, который был приговорен к пожизненному лишению свободы за заказное убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Он обвиняет сына в незаконном проживании в своей квартире.

«Суд начал рассматривать иск Чекина к сыну. Рассмотрение дела перенесено из-за проведения экспертизы по факту неосновательного обогащения», — рассказал инсайдер URA.RU, знакомый с рассмотрением дела. Информация об этом подтверждается сведениями из картотеки Ханты-Мансийского районного суда.

Чекин подал иск на сына, чтобы взыскать с него компенсацию за незаконное проживание в квартире отца за последние три года. Его сын в течение трех лет проживал к квартире отца, не имея на то никаких законных оснований, имея при этом собственное жилье, которое он сдавал в аренду. Чекин-старший находился в федеральном розыске более 20 лет и был задержан силовиками после того, как сын сдал его правоохранительным органам.

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Ханты-Мансийский районный суд начал рассматривать иск экс-чиновника Минфина Юрия Чекина, который был приговорен к пожизненному лишению свободы за заказное убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Он обвиняет сына в незаконном проживании в своей квартире. «Суд начал рассматривать иск Чекина к сыну. Рассмотрение дела перенесено из-за проведения экспертизы по факту неосновательного обогащения», — рассказал инсайдер URA.RU, знакомый с рассмотрением дела. Информация об этом подтверждается сведениями из картотеки Ханты-Мансийского районного суда. Чекин подал иск на сына, чтобы взыскать с него компенсацию за незаконное проживание в квартире отца за последние три года. Его сын в течение трех лет проживал к квартире отца, не имея на то никаких законных оснований, имея при этом собственное жилье, которое он сдавал в аренду. Чекин-старший находился в федеральном розыске более 20 лет и был задержан силовиками после того, как сын сдал его правоохранительным органам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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