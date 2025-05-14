Медведев на Пермском пороховом заводе провел заседание Совбеза РФ

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание на Пермском пороховом заводе. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Встреча прошла в рамках рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения», — написал Медведев.
О его визите в Пермь стало известно 13 мая. В планах замглавы Совета безопасности страны было посещение не только порохового завода, но и завода «Машиностроитель», а также завода им. Дзержинского.
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