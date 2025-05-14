Медведев на Пермском пороховом заводе провел заседание Совбеза РФ

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Дмитрий Медведев провел в Перми совещание
Дмитрий Медведев провел в Перми совещание Фото:

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание на Пермском пороховом заводе. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Встреча прошла в рамках рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения», — написал Медведев.

О его визите в Пермь стало известно 13 мая. В планах замглавы Совета безопасности страны было посещение не только порохового завода, но и завода «Машиностроитель», а также завода им. Дзержинского.

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Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание на Пермском пороховом заводе. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Встреча прошла в рамках рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения», — написал Медведев. О его визите в Пермь стало известно 13 мая. В планах замглавы Совета безопасности страны было посещение не только порохового завода, но и завода «Машиностроитель», а также завода им. Дзержинского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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