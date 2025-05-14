14 мая 2025

Екатеринбуржцу, который выволок подростков из-за снежка, вынесли приговор

Екатеринбуржец, схвативший подростка из-за снежка, получил принудительные работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, снежки, зима, снег в городе
Подросток якобы специально кинул снежок в авто Фото:

В Екатеринбурге по решению суда один год принудительных работ получил Александр К., водитель, который схватил подростка, удерживал его силой и пытался утащить к своей машине из-за попавшего в нее снежка. Об этом сообщила URA.RU старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«После случайного падения снежка вблизи обвиняемого и его собаки, мужчина проявил агрессию в отношении детей и с силой нанес не менее одного удара ногой по ногам каждому из подростков», — отмечается в сообщении ведомства.

Академический районный суд признал мужчину виновным по статье 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия и угрозой его применения) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы. Вместе с тем суд принял решение заменить срок на один год принудительных работ с удержанием 10% заработка осужденного в доход государства.

Инцидент произошел в марте 2025 года. Тогда Александр рассказал, что изначально четверо подростков пытались перерезать ножницами трос, огораживающий стоянку. У них, по словам мужчины, не получилось, а затем подростки корчили рожицы, махали ему руками и якобы прицельно кинули льдом в дверь машины. Мама мальчика рассказала, что неизвестный ей человек хватал ее сына, пытался уволочь в свою машину и угрожал.

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В Екатеринбурге по решению суда один год принудительных работ получил Александр К., водитель, который схватил подростка, удерживал его силой и пытался утащить к своей машине из-за попавшего в нее снежка. Об этом сообщила URA.RU старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «После случайного падения снежка вблизи обвиняемого и его собаки, мужчина проявил агрессию в отношении детей и с силой нанес не менее одного удара ногой по ногам каждому из подростков», — отмечается в сообщении ведомства. Академический районный суд признал мужчину виновным по статье 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия и угрозой его применения) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы. Вместе с тем суд принял решение заменить срок на один год принудительных работ с удержанием 10% заработка осужденного в доход государства. Инцидент произошел в марте 2025 года. Тогда Александр рассказал, что изначально четверо подростков пытались перерезать ножницами трос, огораживающий стоянку. У них, по словам мужчины, не получилось, а затем подростки корчили рожицы, махали ему руками и якобы прицельно кинули льдом в дверь машины. Мама мальчика рассказала, что неизвестный ей человек хватал ее сына, пытался уволочь в свою машину и угрожал.
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