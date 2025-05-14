14 мая 2025

Прокуратура нашла нарушения трудовых прав работников маркетплейсов в Пермском крае

Прокуратура нашла нарушения прав работников маркетплейсов в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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В ряде случаев работодатели не заключали с сотрудниками трудовые договоры
В ряде случаев работодатели не заключали с сотрудниками трудовые договоры Фото:

В пунктах выдачи заказов маркетплейсов Карагайского района (Пермский край) выявлены массовые нарушения трудовых прав работников. Об этом сообщила местная прокуратура по итогам проведенной проверки.

«В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что в ряде случаев работодатели не заключали с сотрудниками трудовые договоры, а также не проводили специальную оценку условий их труда. „Отсутствие официального оформления трудовых отношений лишает граждан ряда социальных гарантий, таких как оплачиваемый отпуск, больничные листы и пенсионные отчисления“, — сообщает краевой надзорный орган в telegram-канале. 

После вмешательства прокуратуры индивидуальным предпринимателям были внесены представления, и все нарушения были устранены. Работодатели заключили с сотрудниками трудовые договоры и провели специальную оценку условий труда. Кроме того, по постановлениям прокурора владельцы пунктов выдачи привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 и части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства и требований охраны труда.

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В пунктах выдачи заказов маркетплейсов Карагайского района (Пермский край) выявлены массовые нарушения трудовых прав работников. Об этом сообщила местная прокуратура по итогам проведенной проверки. «В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что в ряде случаев работодатели не заключали с сотрудниками трудовые договоры, а также не проводили специальную оценку условий их труда. „Отсутствие официального оформления трудовых отношений лишает граждан ряда социальных гарантий, таких как оплачиваемый отпуск, больничные листы и пенсионные отчисления“, — сообщает краевой надзорный орган в telegram-канале.  После вмешательства прокуратуры индивидуальным предпринимателям были внесены представления, и все нарушения были устранены. Работодатели заключили с сотрудниками трудовые договоры и провели специальную оценку условий труда. Кроме того, по постановлениям прокурора владельцы пунктов выдачи привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 и части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства и требований охраны труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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