Прокуратура нашла нарушения трудовых прав работников маркетплейсов в Пермском крае

В пунктах выдачи заказов маркетплейсов Карагайского района (Пермский край) выявлены массовые нарушения трудовых прав работников. Об этом сообщила местная прокуратура по итогам проведенной проверки.
«В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что в ряде случаев работодатели не заключали с сотрудниками трудовые договоры, а также не проводили специальную оценку условий их труда. „Отсутствие официального оформления трудовых отношений лишает граждан ряда социальных гарантий, таких как оплачиваемый отпуск, больничные листы и пенсионные отчисления“, — сообщает краевой надзорный орган в telegram-канале.
После вмешательства прокуратуры индивидуальным предпринимателям были внесены представления, и все нарушения были устранены. Работодатели заключили с сотрудниками трудовые договоры и провели специальную оценку условий труда. Кроме того, по постановлениям прокурора владельцы пунктов выдачи привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 и части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства и требований охраны труда.
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