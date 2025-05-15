В Челябинске 15 мая прошла первая молодежная премия в сфере медиа «Медиасреда». Как рассказал губернатор Алексей Текслер участникам мероприятия, идея возникла после проведения в регионе федерального конкурса «Студенческий ТЭФИ», передает корреспондент URA.RU.
«Возникла идея провести конкурс в разных жанрах именно для молодых талантливых ребят. Многие из них только думают, чем заниматься в будущем, но уже создают контент — и вполне профессиональный, который попадает в новости и реально востребован. И я очень рад, что в итоге у нас все получилось!» — заявил Текслер.
Региональная премия «Медиасреда» проходит впервые. Лауреатами стали 100 юных челябинцев из детских и молодежных медиа от 14 до 20 лет. Работы ребят оценивали ведущие журналисты региона, среди которых редактор Челябинской редакции URA.RU Альбина Золотухина. Премию части номинантов вручала депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. Депутат подготовила планшеты и проекторы в подарок победителям. Она поделилась с участниками своим опытом в журналистике.
«Журналистика дает нам возможность изучать людей, понимать их и учиться говорить с ними, развиваться. Даже если кто-то не победил в номинациях — вы уже победители, потому что вы здесь», — заявила Лантратова со сцены.
Супруга губернатора Текслера Ирина также поделилась историей, как зародилась идея провести «Медиасреду». Она обратила внимание на качество воплощения премии, а также попросила дополнительных оваций для ведущего вечера — комика Евгения Чебаткова.
«Я очень рада, что у нас появилась эта премия благодаря гениальной идеи губернатора Алексея Текслера. В результате было 400 заявок на премию, 100 человек получат сегодня на сцене свои награды. Будьте жадными к информации, алчущими, такими, чтобы вы смогли изменить мир к лучшему», — поделилась Ирина Текслер.
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