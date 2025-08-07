Текслер обновил формат совещаний с главами городов Челябинской области

Алексей Текслер анонсировал очередное выездное совещание
Алексей Текслер анонсировал очередное выездное совещание

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обновил формат совещаний с главами муниципалитетов региона. Он провел областное совещание в выездном формате в Златоусте.

«Мне кажется важным, чтобы была возможность посмотреть, как живут и работают другие муниципалитеты. Златоуст — самобытный город, промышленный, туристический центр региона. Считаю, это неплохая возможность для глав изучить опыт коллег. Будем развивать практику выездных совещаний. Думаю, что в сентябре встретимся в Магнитогорске», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

Начиная совещание, Текслер напомнил о недавнем визите в регион президента России. Губернатор поблагодарил Владимира Путина за поддержку предложений по активизации реконструкции аэродромного комплекса, строительству здания нового аэропорта в Магнитогорске и научно-инжинирингового центра при МГТУ, а также многопрофильного медицинского центра. Текслер также упомянул о недавнем открытии детского сада в Копейске с участием президента, в рамках которого он доложил главе государства о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», мерах по улучшению демографической ситуации и созданию новых детсадов.

