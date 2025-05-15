15 мая 2025

Экс-глава Фонда развития Пермского края занялся постройкой ТЦ

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Армен Арутюнян займется развитием торговых и ярмарочных центров
Армен Арутюнян займется развитием торговых и ярмарочных центров Фото:

Бывший директор Фонда развития Пермского края Армен Арутюнян назначен генеральным директором ООО «ЦентрСтройГрупп». Эта компания занимается проектом по строительству торгово-ярмарочных комплексов.

«ООО „ЦентрСтройГрупп“ по строительству сети торгово-ярмарочных комплексов в Перми еще в 2022 году получило статус приоритетного инвестиционного. Первый объект был выведен в эксплуатацию по ул. Целинная, 37а», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

В планах компании строительство девяти комплексов в разных районах Перми. Полный объем инвестиций в проект оценивается в 361 млн рублей.

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Бывший директор Фонда развития Пермского края Армен Арутюнян назначен генеральным директором ООО «ЦентрСтройГрупп». Эта компания занимается проектом по строительству торгово-ярмарочных комплексов. «ООО „ЦентрСтройГрупп“ по строительству сети торгово-ярмарочных комплексов в Перми еще в 2022 году получило статус приоритетного инвестиционного. Первый объект был выведен в эксплуатацию по ул. Целинная, 37а», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В планах компании строительство девяти комплексов в разных районах Перми. Полный объем инвестиций в проект оценивается в 361 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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