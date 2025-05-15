Экс-глава Фонда развития Пермского края занялся постройкой ТЦ

Армен Арутюнян займется развитием торговых и ярмарочных центров
Бывший директор Фонда развития Пермского края Армен Арутюнян назначен генеральным директором ООО «ЦентрСтройГрупп». Эта компания занимается проектом по строительству торгово-ярмарочных комплексов.
«ООО „ЦентрСтройГрупп“ по строительству сети торгово-ярмарочных комплексов в Перми еще в 2022 году получило статус приоритетного инвестиционного. Первый объект был выведен в эксплуатацию по ул. Целинная, 37а», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
В планах компании строительство девяти комплексов в разных районах Перми. Полный объем инвестиций в проект оценивается в 361 млн рублей.
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