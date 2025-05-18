В Челябинске оштрафовали магазин «Чижик»

В Челябинске за нарушение работы с мусором оштрафовали магазин «Чижик». Об этом на аппаратном совещании сообщила вице-мэр по экономике и и финансам администрации города Виктория Шин, передает корреспондент URA.RU.
«Магазин „Чижик“ оштрафовали за то, что сотрудники складывали мусор в контейнер многоквартирного дома. Нарушения были выявлены в ходе проверки», — уточнила Шин.
Спикер добавила, что подобным образом в Челябинске поступают сотрудники многих магазинов. В этот раз проверка выявила нарушения в супермаркете на улице Сталеваров.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу компании. Ответ будет опубликован после получения.
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