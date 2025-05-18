18 мая 2025

В Челябинске оштрафовали магазин «Чижик»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин выбрасывал отходы в контейнер соседнего дома (архивное фото)
Магазин выбрасывал отходы в контейнер соседнего дома (архивное фото) Фото:

В Челябинске за нарушение работы с мусором оштрафовали магазин «Чижик». Об этом на аппаратном совещании сообщила вице-мэр по экономике и и финансам администрации города Виктория Шин, передает корреспондент URA.RU.

«Магазин „Чижик“ оштрафовали за то, что сотрудники складывали мусор в контейнер многоквартирного дома. Нарушения были выявлены в ходе проверки», — уточнила Шин.

Спикер добавила, что подобным образом в Челябинске поступают сотрудники многих магазинов. В этот раз проверка выявила нарушения в супермаркете на улице Сталеваров.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу компании. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинске за нарушение работы с мусором оштрафовали магазин «Чижик». Об этом на аппаратном совещании сообщила вице-мэр по экономике и и финансам администрации города Виктория Шин, передает корреспондент URA.RU. «Магазин „Чижик“ оштрафовали за то, что сотрудники складывали мусор в контейнер многоквартирного дома. Нарушения были выявлены в ходе проверки», — уточнила Шин. Спикер добавила, что подобным образом в Челябинске поступают сотрудники многих магазинов. В этот раз проверка выявила нарушения в супермаркете на улице Сталеваров. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу компании. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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