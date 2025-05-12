12 мая 2025

Сургутского силовика уволили за ремонт, который ему сделали осужденные

Начальник исправцентра Сургута Меньшиков заставлял зеков ремонтировать квартиру
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник исправительного центра в Сургуте заставлял осужденных ремонтировать квартиру его жены
Начальник исправительного центра в Сургуте заставлял осужденных ремонтировать квартиру его жены Фото:

Начальник исправительного центра УФСИН в Сургуте заставлял осужденных ремонтировать квартирую. В пресс-службе прокуратуры ХМАО рассказали URA.RU, что его по требованию надзорного ведомства уволили по утрате доверия.

«Он незаконно привлекал в личных целях осужденных к принудительным работам по ремонту квартиры. По требованию прокуратуры его уволили по утрате доверия», — пояснили в ведомстве. Он больше не сможет работать в правоохранительных органах.

Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о Денисе Меньшикове. «Зеки ремонтировали квартиру, принадлежащую его супруги. Причем Меньшиков тогда был еще старшим инспектором. Факты вскрылись после прокурорской проверки, когда он уже получил пост начальника учреждения», — сообщает инсайдер.

Ранее в Сургуте обвиняемый сотрудник УФСИН за взятку в размере 32 тысяч рублей, полученную им через посредника от осужденного, передал отбывающему наказание продукты, одеколон и мобильный телефон с сим-картой. . Кроме того, он предоставил двум заключенным помещение, инструменты и электроприборы для изготовления нард и бус.

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Начальник исправительного центра УФСИН в Сургуте заставлял осужденных ремонтировать квартирую. В пресс-службе прокуратуры ХМАО рассказали URA.RU, что его по требованию надзорного ведомства уволили по утрате доверия. «Он незаконно привлекал в личных целях осужденных к принудительным работам по ремонту квартиры. По требованию прокуратуры его уволили по утрате доверия», — пояснили в ведомстве. Он больше не сможет работать в правоохранительных органах. Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о Денисе Меньшикове. «Зеки ремонтировали квартиру, принадлежащую его супруги. Причем Меньшиков тогда был еще старшим инспектором. Факты вскрылись после прокурорской проверки, когда он уже получил пост начальника учреждения», — сообщает инсайдер. Ранее в Сургуте обвиняемый сотрудник УФСИН за взятку в размере 32 тысяч рублей, полученную им через посредника от осужденного, передал отбывающему наказание продукты, одеколон и мобильный телефон с сим-картой. . Кроме того, он предоставил двум заключенным помещение, инструменты и электроприборы для изготовления нард и бус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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