Сургутского силовика уволили за ремонт, который ему сделали осужденные

Начальник исправительного центра УФСИН в Сургуте заставлял осужденных ремонтировать квартирую. В пресс-службе прокуратуры ХМАО рассказали URA.RU, что его по требованию надзорного ведомства уволили по утрате доверия.
«Он незаконно привлекал в личных целях осужденных к принудительным работам по ремонту квартиры. По требованию прокуратуры его уволили по утрате доверия», — пояснили в ведомстве. Он больше не сможет работать в правоохранительных органах.
Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о Денисе Меньшикове. «Зеки ремонтировали квартиру, принадлежащую его супруги. Причем Меньшиков тогда был еще старшим инспектором. Факты вскрылись после прокурорской проверки, когда он уже получил пост начальника учреждения», — сообщает инсайдер.
Ранее в Сургуте обвиняемый сотрудник УФСИН за взятку в размере 32 тысяч рублей, полученную им через посредника от осужденного, передал отбывающему наказание продукты, одеколон и мобильный телефон с сим-картой. . Кроме того, он предоставил двум заключенным помещение, инструменты и электроприборы для изготовления нард и бус.
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