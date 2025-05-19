Курчатовский райсуд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в нападении на полицейского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Уголовное дело направлено в Курчатовский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там рассказали, что инцидент произошел в День космонавтики — 12 апреля. Женщина, находясь в «Галактике развлечений», сообщила в дежурную часть, что заведение закрыто и работники комплекса отказываются выдавать ее личные вещи. Прибывшего на место участкового она попросила взломать дверь. А после отказа набросилась не него с кулаками.
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