Челябинка предстанет перед судом за нападение на полицейского. Видео

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Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет
Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет Фото:

Курчатовский райсуд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в нападении на полицейского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Уголовное дело направлено в Курчатовский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там рассказали, что инцидент произошел в День космонавтики — 12 апреля. Женщина, находясь в «Галактике развлечений», сообщила в дежурную часть, что заведение закрыто и работники комплекса отказываются выдавать ее личные вещи. Прибывшего на место участкового она попросила взломать дверь. А после отказа набросилась не него с кулаками.

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Курчатовский райсуд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в нападении на полицейского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Уголовное дело направлено в Курчатовский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что инцидент произошел в День космонавтики — 12 апреля. Женщина, находясь в «Галактике развлечений», сообщила в дежурную часть, что заведение закрыто и работники комплекса отказываются выдавать ее личные вещи. Прибывшего на место участкового она попросила взломать дверь. А после отказа набросилась не него с кулаками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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